La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències contra el conductor, de 43 anys

Actualitzada 22/01/2019 a les 09:47

Un home de 43 anys va ser enxampat a Tarragona la tarda d’ahir dilluns conduint un cotxe que tenia la ITV caducada des del 2007, fa més d’una dècada. A més, l’home tampoc tenia el carnet de conduir en vigor per pèrdua de punts.La Guàrdia Urbana de Tarragona va aturar el conductor a l’avinguda Reina Maria Cristina i va comprovar que l’adhesiu de la inspecció tècnica de vehicles que portava estava caducat des del 2007. En identificar-lo, els policies també van comprovar que a l’home li constava en vigor una pèrdua de vigència del permís de conduir per pèrdua total de punts emesa pel Jutjat Penal de Tarragona.Els agents van obrir diligències al conductor per aquests fets.