Els treballadors d'Endesa segueixen amb les seves mobilitzacions i tallen l'N-340

Segons els sindicats, l'empresa manté aturades les negociacions pel conveni

Actualitzada 22/01/2019 a les 16:33

Els treballadors de l’empresa Endesa han tornat a tallar aquest migdia la carretera N-340, entre Bonavista i Campclar, just davant de les oficines de la companyia. La plantilla de la companyia elèctrica juntament amb els jubilats que hi van treballar ja es va manifestar la setmana passada i preveu tornar a protestar el proper 29 de gener.Els sindicats UGT, CCOO i SIE denuncien que les negociacions pel conveni estan aturades ja que la direcció d’Endesa va presentar una proposta de conveni amb l'objectiu de reduir els drets laborals, econòmics i socials dels treballadors que conformen la plantilla d’Endesa. El mes de juny de 2017, la direcció va presentat una denúncia pel IV Conveni Col·lectiu Marc d’Endesa.A més a més, a partir de l’1 de juny, el col·lectiu de jubilats d’Endesa veuran com s’esvaeix un acord històric, pel qual la factura de la llum la tenien inclosa al sou.