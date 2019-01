El col·lectiu ha decidit en assemblea no sumar-se a la vaga a l'espera de la reunió amb la Generalitat

Actualitzada 21/01/2019 a les 21:02

Una cinquantena de taxis del Camp de Tarragona sortirà dimarts a dos quarts de nou del matí cap a Barcelona per donar suport a les protestes. De moment, el col·lectiu no s'uneix a la vaga, a l'espera de la reunió del sector amb la Generalitat prevista per dimarts al matí i per la qual tenen bones sensacions.El president de l'Agrupació Ràdio Taxi Tarragona, Sergi Marquès, ha explicat que estaran «a l'expectativa» de la trobada i ha afirmat que donen al Govern «un vot de confiança». En cas que la reunió no acabi amb un resultat que considerin positiu, els taxistes de Tarragona tornaran a reunir-se a la tarda per sumar-se a la vaga i concretar-ne la seva durada i els serveis mínims.