Tarragona Dansa ultima el primer acte musical del seu 40è aniversari

Més d’una trentena de músics i balladors oferiran una comèdia romàntica al Teatre Tarragona, el pròxim diumenge

Actualitzada 20/01/2019 a les 22:19

L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa iniciarà el pròxim diumenge els actes de celebració del 40è aniversari de la fundació de l’entitat l’any 1979. El calendari començarà amb l’estrena de l’espectacle Llums, música... acció!, el 27 de gener, a partir de les 18 hores, al Teatre Tarragona. El president de l’entitat, Alfred Abad, va comentar ahir a aquesta redacció que «dissabte vam fer el primer assaig general al teatre i el resultat va ser molt satisfactori». Tarragona Dansa espera omplir tots els seients del recinte teatral de la Rambla Nova. «De moment, hem venut més de quatre-centes entrades i estem convençuts que, al llarg d’aquesta, es vendran totes i diumenge, el Teatre Tarragona estarà ple», va dir Abad.El president de Tarragona Dansa va comentar que «estem molt il·lusionats per començar la celebració del 40è aniversari i, a més, per fer-ho amb un espectacle que sona molt bé, que estem segurs que agradarà els assistents i tenim la intenció de portar aquesta producció a altres llocs en els pròxims anys».Llums, música... acció!, un espectacle del tot inèdit que posarà a l’escenari del Teatre Tarragona més d’una trentena de persones, es presenta com una mena de conglomerat «de les bandes sonores de la nostra vida», va dir Abad, a partir d’una proposta dissenyada en clau de comèdia romàntica musical. En l’espectacle intervenen diversos músics i balladors de La Missiva Companyia de Teatre, la Cobla Reus Jove en formació de cobla i big-band i el taller de dansa BSO Dance. El so predominant serà el característic de la cobla, segons va dir Abad.Una de les propostes més significatives que ha programat Tarragona Dansa es durà a terme el 16 de juny, amb la construcció de l’anella sardanista més gran que mai s’ha fet a Tarragona. L’objectiu és que els dansaires envoltin la Catedral pels carrers de l’exterior. Els organitzadors calculen que seran necessaris prop de 600 balladors per unir els dos extrems i cobrir una distància d’aproximadament 750 metres. Les diverses propostes programades, un per cada un dels dotze mesos, finalitzaran ja entrat el 2020, concretament el 12 de gener, quan el Teatre Tarragona acollirà el concert de cloenda del quarantè aniversari, espectacle en què es presentarà un CD enregistrat per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona., amb sardanes dels compositors tarragonins Anna i Alfred Abad, aquest darrer el president de l’entitat.Tarragona Dansa disposa de cinc colles i més d’un centenar de balladors. L’especialitat que més domina és la sardana de competició. El passat 19 de desembre, en el decurs de la presentació del calendari de celebracions, Abad va recordar que, «des de l’any 1980, hem guanyat més de vint-i-cinc títols en campionats de Catalunya i en les diverses categories».El president de Tarragona Dansa va remarcar que l’entitat aprofitarà els actes de l’aniversari «per donar-nos més visibilitat , ja que som poc coneguts a Tarragona i molt a Catalunya». És per aquest motiu que «hem aprofitat el 40è aniversari per pensar en gran i oferir propostes molt interessants als tarragonins».