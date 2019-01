La finca del passeig de les Palmeres de nou, sense cap comprador

L’Ajuntament presentarà una tercera subhasta per vendre el terreny valorat en 4 milions d’euros

Actualitzada 20/01/2019 a les 20:25

Ningú vol la finca del número 3 del passeig de les Palmeres. L’espai, que en el passat va acollir l’emblemàtic restaurant Miramar, no troba cap comprador disposat a pagar els 4 milions d’euros que costa. De moment, l’Ajuntament, propietari del terreny, ha organitzat, sense èxit, dues subhastes per vendre el solar.La regidoria de Territori i Patrimoni Municipal treballa per organitzar una tercera subhasta amb millor fortuna que les anteriors. «No es va presentar ningú, ho troben car», explica el regidor Josep Maria Milà. «Hi ha un preu taxat i resulta que rebaixar-lo és molt complicat», afegeix. Milà assegura que la taxació «era massa alta». En l’última subhasta, la finca es va treure a concurs per 4.007.607,43 euros.«Has de fer una consulta al mercat per saber el preu que hauria de tenir. És fàcil fer-ho en una zona d’habitatges, com ara la vall de l’Arrabassada, però en un solar com aquell tan emblemàtic amb quin el compares?», es pregunta Milà, que apunta a la singularitat de la ubicació de la finca, com un dels principals factors que dificulten la seva venda. El regidor assenyala que el nou concurs es farà en els propers mesos i que el futur preu de la finca hauria d’estar per sota dels 4 milions.El solar del passeig de les Palmeres ja es va posar a la venda fa uns anys, en l’etapa més dura de la crisi econòmica. Aleshores, ningú es va interessar a comprar el terreny. El solar de passeig de les Palmeres pot destinar-se, un futur, a edifici d’habitatges o a hotel. En qualsevol dels casos, el consistori tarragoní imposa una clàusula per la qual «una planta serà per l’Ajuntament, un cop l’edifici estigui construït», segons explicava Milà just fa un any.El passat juny, el regidor d’Hisenda, Pau Pérez, qualificava de «mala notícia» que cap empresa s’hagués interessat per comprar el solar. Aleshores, l’Ajuntament va deixar de guanyar 4 milions d’euros de venda de patrimoni, indispensables per realitzar altres inversions com el projecte del Banc d’Espanya, la substitució de 119 d’illes de contenidors soterrats, l’adquisició d’habitatge social i l’adequació del Camp de Mart.Fa mig any, Milà i Pérez van assegurar que hi havia compradors. Tanmateix, el preu va acabar sent un problema i va acabar espantant els possibles interessats. Era la segona subhasta. Ara, el consistori espera que a la tercera vagi a la vençuda.