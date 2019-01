La Coral de la URV debuta al Palau amb 'Carmina Burana'

Un total de 43 cantaires de la universitat van participar junt amb l’OCM

La Coral de la URV va actuar el passat diumenge, per primera vegada, al Palau de la Música Catalana. El debut el va fer interpretant, també per primer cop, la cantata escènica més famosa de la música occidental, Carmina Burana, amb l’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), sota la direcció de Josep Caballé. També hi van estar presents el Cor de la FCEC, la soprano ebrenca Sara Blanch, el contratenor Flavio Ferri-Benedetti i el baríton Germán de la Riva. La Coral de la URV va mobilitzar 43 cantaires, que van començar a treballar l’obra el setembre de 2018, i als quals van sumar-s’hi els del Cor de la FCEC, per arribar a les 70 veus que necessitava el muntatge. La directora de la Coral, Montserrat Rios, es va mostrar molt satisfeta de com va sortir finalment la proposta que els va fer la mateixa OCM, i va destacar la vinculació amb el territori. L’obra també va visitar el Teatre Tarragona.