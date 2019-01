La Casa de la Festa es troba tancada per vacances i «marxa» sense avisar

L'Ajuntament de Tarragona ha demanat disculpes i al·lega «un error intern de gestió»

Actualitzada 21/01/2019 a les 18:37

L'Ajuntament de Tarragona ha demanat disculpes per les molèsties ocasionades després que la Casa de la Festa estigués tancada aquest cap de setmana per vacances sense haver avisat als usuaris. El Consistori ha al·legat «un error intern de gestió» a l'hora de senyalitzar el període de descans, per la qual cosa «ja s’han pres les mesures oportunes per evitar que es produeixi de nou».La Casa de la Festa restarà tancada a les visites, com és habitual, del 17 al 30 de gener coincidint amb la temporada de menys afluència de públic. El proper dijous 31 de gener obrirà en el seu horari habitual.L’equipament cultural ubicat a la Via Augusta permet la conservació dels elements del Seguici Popular de la ciutat de Tarragona i explica la seqüència ritual de les Festes de Santa Tecla.