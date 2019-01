L'Ajuntament de Tarragona ofereix 72 places de formació i pràctiques a menors de 30 anys

El projecte Singulars, que ja té obert el procés d’inscripció, introduirà els participants en àmbits com la restauració, la indústria química, la jardineria o el socorrisme

Actualitzada 21/01/2019 a les 11:07

L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa, ofereix 72 places de formació i pràctiques professionals a joves menors de 30 anys en el marc del projecte Singulars. L’objectiu del programa és la inserció laboral o bé el retorn dels joves al sistema educatiu. El període d’inscripcions ja està obert per tots aquells que hi estiguin interessats.Els participants, que han de ser majors de 16 anys i menors de 30, combinaran formació professionalitzadora amb 80 hores de pràctiques laborals de febrer fins a mitjans d’any, a més de comptar amb un tutor que els oferirà suport en la inserció laboral.Els participants es dividiran en cinc branques. En aquest sentit, segons els seus interessos, es podran introduir en els àmbits del forn i la pastisseria professional, la restauració, el socorrisme, la jardineria –destinat específicament a persones amb discapacitat- i en la indústria química.Durant el programa, els tutors també treballaran habilitats i competències dels participants perquè puguin trobar el seu camí professional, ja sigui continuant la seva formació una vegada finalitzat el projecte o bé endinsant-se al món laboral. Les dades de programes similars d’altres anys mostren que el 67,4 % dels participants assoleixen aquest objectiu -45 % va obtenir un contracte laboral i el 22.4% va retornar al sistema educatiu-.Les persones interessades a participar a aquest programa han de ser majors de 16 anys i menors de 30 i han d'estar inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i al registre de la garantia juvenil. No és indispensable haver formalitzat l'Educació Secundària Obligatòria. Les inscripcions ja es poden realitzar a través d'Internet Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.