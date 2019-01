Els taxistes de Tarragona decideixen avui si s'adhereixen a la vaga

Els treballadors celebren una assemblea a les 9.00 hores i prendran la decisió en funció del que facin els vaguistes de Barcelona

Actualitzada 20/01/2019 a les 22:12

Reunions de Territori

Els taxistes del Camp de Tarragona celebraran a partir de les 9.00 hores una assemblea a la capital de la província per decidir si s’adhereixen a la vaga del sector del taxi a Barcelona. El delegat del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) a Tarragona, Ramón Miró, explicava ahir a aquest diari que els taxistes tarragonins prendran la decisió en funció del que passi a Barcelona, on centenars de vehicles del sector bloquegen la Gran Via des del passat divendres. Protesten pel que consideren competència deslleial per part de plataformes com Uber i Cabify que realitzen transports de viatgers. Els taxistes veuen insuficient la mesura de la Generalitat d’obligar a precontractar el servei d’aquests vehicles amb conductor (VTC) amb 15 minuts d’antelació.Tot i que aquestes plataformes no operen a Tarragona, Miró està convençut que «a la llarga, afectarà a tothom». Arran d’algunes informacions publicades ahir que asseguraven que els taxistes de Tarragona s’adherien a la vaga, Miró i el president de l’Agrupació de l’Agrupació Ràdio Taxi Tarragona, Sergi Marquès, desmentien ahir que s’hi hagués pres cap decisió al respecte. A Tarragona, l’altre sindicat amb representació entre els taxistes és la Confederació Espanyola d’Autònoms (CEAT).Des de STAC fan una crida a tots els taxistes de Catalunya a solidaritzar-se i donar suport als taxistes de Barcelona. El sindicat defensa davant les administracions la necessitat de fixar un temps de precontractació per a les VTC per poder diferenciar clarament aquests vehicles dels taxis. Segons el sindicat, la proposta de Govern «no és suficient ni clara» i conclou que es tracta de la «supervivència» del sector.Aquests dies, durant les jornades de protesta a la Gran Via de Barcelona s’han viscut moments de tensió que van culminar amb atacs a alguns VTC i una agressió a un periodista d’El País. Davant d’aquestes accions, Tito Álvarez, portaveu d’Élite Taxi i líder de les protestes del sector, ha rebutjat qualsevol acte de violència. En les assemblees entre els taxistes també s’ha viscut tensió verbal i aquest cap de setmana s’ha pogut palpar la divisió entre els vaguistes sobre la continuïtat de la protesta.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha convocat avui diverses reunions amb agents econòmics i del sector del transport. Amb l’objectiu d’assegurar la mobilitat ciutadana mentre duri la vaga indefinida de taxistes, Calvet es reunirà a primera hora del matí amb els operadors de transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). També presidirà una reunió amb els agents socioeconòmics de Barcelona per informar-los de la proposta de la Generalitat per regular el transport de viatgers en taxi i en VTC i per analitzar la situació provocada per la vaga de taxistes. El conseller i el seu equip es reuniran amb representants de les empreses VTC per explicar-los la proposta de regulació del Departament, tant pel que fa al decret llei que està elaborant com pel que es refereix a la futura llei, en la qual es començarà a treballar de forma immediata. Demà, Calvet es reunirà de nou amb l’AMB i el sector del taxi.