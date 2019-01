Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona tanquen la convocatòria amb 89 novel·les que aspiren al Pin i Soler

Aquest guardó es manté com el premi de novel·la en català amb més participants

Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona van tancar la convocatòria per l'edició d'enguany dimarts passat amb altes xifres de participació. Un cop revisat els originals rebuts per comprovar-ne el compliment de les bases i fet el recompte, hi ha 89 treballs que aspiren al Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler; 13 al de traducció Vidal Alcover i 190 al de narrativa curta per internet Tinet. Aquesta és la tendència establerta a partir de la implantació del nou cartell i model organitzatiu fa set anys. La d'enguany és la sisena xifra de participació en novel·les més alta d'aquest premi. El rècord va ser el 2015, amb 116 novel·les. El premi Pin i Soler, en què l'obra guanyadora és publicada per l'editorial Angle, es manté com el premi de novel·la en català amb més participants.Pel que fa a la xifra de relats presentats al premi Tinet, els 190 que s'hi han presentat representen un nombre alt, tot i que una mica per sota dels darrers anys. L'any passat, per exemple, se'n van presentar 236.Per últim, la xifra de projectes de traducció presentats al premi Vidal Alcover, que sempre ha estat un premi de participació no molt alta, però de gran qualitat, queda estabilitzada en la raonable xifra de 13 projectes, tres més que l'any passat. En la darrera etapa, el Premi Vidal Alcover ha oscil·lat entre els sis projectes de 2012 i els 20 de 2016.En tots tres premis es detecta que els participants provenen dels diferents territoris de parla catalana. La majoria, del Principat de Catalunya, i la resta del País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord. Hi ha també alguns treballs procedents de fora del domini català, concretament de Galícia, La Rioja, França, Suïssa o Canadà.En relació al premi de traducció, també cal fer esment a la diversitat de propostes. Per llengües, la majoria procedeixen de l'anglès (cinc), i el francès (cinc). La resta es reparteixen entre grec clàssic, espanyol i gallec Per èpoques, una proposta correspon a l'època antiga, una a la medieval, set al segle XIX i quatre al segle XX. Quant a gèneres, hi ha un predomini de la poesia amb vuit propostes, dues novel·les, dos aplecs de relats breus i una proposta teatral.A partir d'aquest moment, els lectors que fan la preselecció de les obres i els membres dels jurats començaran a treballar perquè l'11 de maig es puguin donar a conèixer els tres veredictes.Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona són convocats per l'Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la Joieria Blázquez i les editorials Cossetània, 1984 i Angle.