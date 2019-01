El propietari de l'antic CRAE Sant Josep demana l'enderrocament

L’empresa Fragadís, que va adquirir l’immoble, té intenció d’ubicar un supermercat a l’espai

Actualitzada 20/01/2019 a les 21:54

L’Antic CRAE Sant Josep és més a prop del seu enderrocament. Fragadís, l’empresa propietària de l’edifici, va demanar fa un parell de setmanes a l’Ajuntament la demolició de l’edifici. La companyia té intenció de construir un supermercat en aquest edifici del carrer Pintor Ignasi Mallol de Tarragona.El passat juliol un grup d’activistes va ocupar l’edifici. De la façana va penjar una pancarta que rebatejava el CRAE com «Centre Radical Autogestionat Enorme». Les persones que ocupaven l’edifici ho feien per protestar contra l’«especulació urbanística i la pressió immobiliària» que, asseguraven, «comença a expulsar els veïns. Els ocupes van començar a netejar l’espai, que es van trobar en un estat degradat van organitzar algunes activitats i festes a l’antic centre de menors. Un mes després de l’ocupació, però, els Mossos d’Esquadra van desallotjar el centre i van acabar amb la curta vida del CRAE autogestionat. En el moment del desallotjament, els ocupes van explicar que estaven habilitant un gimnàs, una sala de pintura i una biblioteca. També valoraven oferir tallers d’assaig i d’art i impulsar un grup de jardineria, entre d’altres projectes.El desallotjament dels ocupes va provocar actes vandàlics contra establiments Spar, gestionats per l’empresa Fragadis. Alguns individus van boicotejar els comerços sabotejant els panys de les diferents persianes de les botigues, introduint silicona i guix a les ranures. A més, van realitzar diverses pintades. A l’Spar situat al carrer Rovira i Virgili van dibuixar-hi un gran penis i van estampar el terme «CRAE» a la porta d’accés, a fi de remarcar que era un boicot originat pel desallotjament. Alguns individus van sabotejar els panys de les diferents persianes de les botigues, introduint silicona i guix a les ranures. A més, van realitzar diverses pintades. A l’Spar situat al carrer Rovira i Virgili van dibuixar-hi un gran penis i van estampar el terme «CRAE» a la porta d’accés, a fi de remarcar que era un boicot originat pel desallotjament. «Apuntem els dards als supermercats Spar perquè el seu propietari ha denunciat l’ocupació i les seves influències per mobilitzar jutges, forces policials públiques i privades. No estarem quietes a mirar com construeixen la ciutat al seu gust, no volem vendre els nostres espais, volem obrir espais alliberats», apuntaven. Tanmateix, amb el futur enderrocament de l’edifici, la possibilitat que el CRAE aculli un supermercat és més a prop.