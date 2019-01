El pati d'una antiga escola de Tarragona reconvertit en jardí bíblic

L’Arquebisbat inaugura l’espai i anuncia noves excavacions arqueològiques

El pati d’una antiga escola tarragonina s’ha reconvertit en un jardí bíblic. L’Arquebisbat de Tarragona, propietària de l’espai, ha adaptat aquesta vella zona d’esbarjo en desús des de fa anys en un recinte amb tres estàtues religioses i una tretzena espècies vegetals, com l’olivera o la mostassa, molt presents a la Bíblia. En una segona fase el jardí, d’uns 300 metres quadrats, incorporarà una sala de consulta i un nou accés a nivell de carrer -de moment cal accedir-hi per l’interior del Museu Bíblic Tarraconense. El jardí amaga algunes joies arqueològiques, com un capitell romà que coronava els porticats que envoltaven el temple d’August. De fet, des del Museu Bíblic s’han anunciat noves excavacions a partir mitjan febrer.Les excavacions al subsòl del museu s’iniciaran a partir de l’11 de febrer amb l’objectiu de deixar més part descoberta de l’exedra. El director del museu, Andreu Muñoz, ha recordat que la institució privada, que depèn de l’Arquebisbat, és obrir un Centre d’Interpretació de la Part Alta que expliqui l’edifici i esdevingui la porta d’entrada a l’acròpolis de Tarragona.El Museu Bíblic Tarraconense ha pogut dignifica el pati de l’antic col·legi Sant Josep Obrer, gràcies a donacions de particulars i voluntaris, i convertir-lo un espai verd. «És una sala més a l’aire lliure». La mostassa, l’olivera, el cedre o el llorer són algunes de les espècies plantades amb l’objectiu que «sigui un espai de trobament intercultural i interreligiós», ha dit Muñoz.Les estàtues de Sant Fructuós -figura que inicialment havia d’anar a la Sagrada Família-, d’Abraham i de Sant Pau, en referència a la seva hipotètica vinguda a Tarragona, obra de l’escultor tarragoní Bruno Gallart, omplen tres racons del jardí, que també llueix peces arqueològiques com el capitell monumental o el mur soterrat -l’element de major antiguitat.Unes petjades a terra que conviden el visitant a seguir, una font a l’epicentre del pati -una pica originària de Passanant (Conca de Barberà) d’almenys tres segles d’història- i un molí d’època medieval i moderna acaben conformant aquest jardí bíblic que s’inaugura aquest dilluns a la tarda. La primera fase del projecte ha costat uns 25.000 euros.