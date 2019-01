Baixen les mediacions de l'ICAT com a via per a la resolució de conflictes

El descens està motivat per la davallada als jutjats de Tarragona, on s’ha passat de les 59 de 2017 a les 34 de 2018

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha registrat un descens en les mediacions, com a via alternativa a la judicial l’any 2018. En general, els indicadors sobre la mediació a la demarcació de l’ICAT (que aplega els partits judicials de Tarragona, Valls i El Vendrell) ha retrocedit respecte el 2017, un any en què van créixer excepcionalment, i han tornat a nivells similars als de 2016.Entre els tres partits judicials de la demarcació de l’ICAT el 2018 es van registrar 70 sol·licituds de mediació, per sota de les 97 de 2017 i les 85 de 2016. El descens està motivat molt especialment per la davallada als jutjats de Tarragona, on s’ha passat de les 59 de 2017 a les 34 de 2018, una xifra molt similar a les 36 de 2016). A El Vendrell i Valls, el nombre de casos s’ha mantingut en nivells similars als d’anys anteriors.Pel que fa a la durada dels processos de mediació, les xifres revelen que un 28% es resolen en només una sessió, un 28% més després de dues sessions i un 19% més en tres sessions. El que es desprèn que el 72% de mediacions es resolen en un màxim de 3 sessions.La presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, Estela Martín, ha apuntat que «la mediació és molt més ràpida i molt més econòmica que la via judicial, i al ser voluntària fa que la possibilitat d’arribar a un acord satisfactori per a les parts sigui molt més gran que quan intervé un jutge, que pot dictar una sentència que no satisfà ningú». La presidenta ha explicat «volem fomentar la participació dels advocats en els processos de mediació perquè cada cop s’aposti més per aquesta via» i ha recordat que «gairebé tot és mediable».