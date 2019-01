Retiren plaques franquistes de Tarragona

Entitats de la ciutat i la CUP exigeixen a l'Ajuntament que despengi els símbols falangistes abans dels comicis municipals

Actualitzada 19/01/2019 a les 16:30

Retrets a l'Ajuntament per no capitanejar l'acció

El CDR Tarragona, la Plataforma Antifeixista, el Fòrum per la Memòria i la CUP han organitzat aquest dissabte al migdia una acció per retirar set plaques franquistes dels carrers de Tarragona. S'han despenjat majoritàriament plaques del jou i les fletxes que representen La Falange franquista en façanes de diversos edificis. Les entitats tarragonines consideren «inadmissible» que passi més temps i exigeixen a l'Ajuntament que retiri els símbols falangistes abans de les eleccions municipals. De fet, recorden que es va aprovar una moció, amb els vots favorables de tots els grups municipals, en la que el consistori es comprometia a retirar-los. «És l'Ajuntament qui té la responsabilitat legal de treure-les, amb l'acció d'avui volem tornar a denunciar que durant aquest temps no hi hagut cap moviment», ha defensat Pep Prats, membre de Fòrum per la Memòria. A més, els cupaires han denunciat que el consistori no hi hagi destinat cap partida pressupostaria.Desenes de persones s'han aplegat a la plaça Corsini de Tarragona, punt d'inici del recorregut, i han marxat per carrers del centre de la ciutat, com el Rèding, Llúria i Martí d'Ardenya, on han despenjat plaques amb simbologia franquista que ja tenien localitzades. Equipats amb una escala llarga i una caixa d'eines, cada vegada que s'aconseguia extreure'n una, els participants aplaudien l'acció que s'ha repetit al llarg d'una hora. A la vegada, s'han identificat les plaques amb un número per recordar en quin edifici estaven penjades.Les entitats, basant-se amb el cens del Memorial Democràtic de la Generalitat, calculen que hi ha unes 200 plaques repartides arreu de la ciutat. De fet, és una xifra que podria variar, atès que apunten que algunes d'elles ja s'haurien extret per part dels propietaris. Altres, en canvi, haurien desaparegut amb les obres de rehabilitació dels edificis, com per exemple, una de les plaques ubicada en un dels edificis de la plaça Verdaguer. «Posaria la mà al foc que n'hi ha més de 100 i podrien arribar fins a les 200, principalment als barris de ponent, a Torreforta», ha precisat Prats.Segons el membre de l'entitat Fòrum per la Memòria és «inadmissible» que l'ajuntament encara no hagi fet res per treure de la via pública els símbols franquistes. Davant d'això, critica que el consistori s'excusi que tenen «coses més urgents». De fet, el cupaire, Jordi Martí, explica que en la sessió plenària d'aquest divendres el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona va assegurar que no s'havia destinat encara cap partida per resoldre aquesta situació. L'anticapitalista ha insistit que és una «vergonya» que continuïn havent-hi plaques feixistes al mig de Tarragona com en tantes altres ciutats dels Països Catalans o a la resta del món».Així mateix, retreuen l'incompliment de la Llei 52/2007 de la memòria històrica; de la Llei 5/2007 del dret a l'habitatge que regula que en un termini d'un any s'han de retirar les plaques dels edificis que han perdut la protecció oficial; i de la moció presentada per la CUP i aprovada l'abril del 2017 per tots els grups municipals, en la que també s'exigia la reiterada d'aquests símbols.La marxa ha culminat a la plaça Verdaguer amb l'exhibició de totes les plaques retirades. En tot moment, una patrulla dels agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra ha acompanyat la comitiva per evitar qualsevol aldarull.