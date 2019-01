Últim intent municipal d'instal·lar establiments comercials al PP9

Ara només pot acollir oficines o hotels

L’Ajuntament de Tarragona farà el darrer intent per tal d’aconseguir que la Generalitat permeti que el Pla Parcial 9 (PP9) i el PP13 puguin acollir comerços, grans establiments com els de Les Gavarres. El ple d’avui aprovarà presentar un recurs de cassació contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que informa desfavorablement sobre el recurs que el consistori va presentar a la negativa de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de permetre ampliar la trama urbana consolidada de la ciutat, el que suposaria instal·lar establiments comercials al PP9 i acabar de consolidar el PP13, que ho està en un 60%. «És una contradicció, perquè el Pla director de la Indústria i el Turisme no permet construir-hi indústries, però sí usos terciaris, és a dir, es poden ubicar comerços, hotels i oficines... Però la Llei d’equipaments comercials de la Generalitat no permet més comerços», diu el regidor de Territori de Tarragona, Josep Maria Milà. La sentència del TSJC es basa en problemes de forma del recurs del consistori, però no de fons, amb què els serveis jurídics intentaran de nou que s’obri la porta al comerç en aquests espais. Mentrestant, el PP9 –que està urbanitzat però buit– s’ha convertit en un lloc on s’aboquen runes de forma il·legal, la qual cosa ha obligat a bloquejar les entrades als carrers amb blocs de formigó.