Dos detinguts per robar les bateries d'un camió i vendre-les en una deixalleria de Tarragona

Els joves han estat arrestats pels delictes de furt i estafa lleu

Actualitzada 18/01/2019 a les 15:26

Detinguts a Constantí i Campclar

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes que el passat desembre van robar les dues bateries d’un camió a la Pobla de Mafumet i posteriorment les van vendre a una deixalleria de Tarragona. Els arrestats són dos homes de 29 i 28 anys i de nacionalitat marroquina, el primer veí del Morell i el segon del Rourell, que tenen antecedents per delictes contra el patrimoni.Els fets es van produir el passat 18 de desembre, quan un camioner va denunciar que li havien robat les dues bateries del vehicle mentre el tenia estacionat en una benzinera de la Pobla de Mafumet. L’home va especificar que cada una de les bateries costava més de 250 euros, per la qual cosa sumaven un valor econòmic de més de 500 euros.Arran d’aquesta denúncia, el cos policial autonòmic va obrir una investigació. A través de les imatges de seguretat, els agents van poder reconèixer un vehicle que va relacionar amb unes persones detingudes el passat estiu per tres fets similars. A més, gràcies a diverses gestions, els investigadors van esbrinar que dues persones havien venut dues bateries de les mateixes característiques que les robades en una deixalleria d’un polígon de Tarragona només 20 minuts després del furt.Els agents van poder concloure que els dos arrestats van vendre les dues bateries que havien robat a dita deixalleria utilitzant un nom fals tot cometent una estafa lleu. Tot i que les bateries estan valorades en més de 250 euros cada una, els individus les van vendre per 60. Un cop esclarit el cas, els agents van retornar els objectes sostrets al seu propietari, qui ha patit un perjudici d’uns 600 euros en haver de pagar una reparació i dues bateries noves.Els Mossos d’Esquadra van poder fer la primera detenció aquest dimecres, 16 de gener, quan van arrestar l’home de 29 anys i veí del Morell a Constantí. La segona detenció es va fer la tarda d’ahir dijous, 17 de gener, a la mateixa comissaria de Campclar, on van citar el veí del Rourell de 28 anys. Tots dos han quedat arrestats per furt i estafa lleu.Es dóna el cas que el primer detingut acumula dotze antecedents per delictes contra el patrimoni, mentre que el segon té quatre antecedents del mateix tipus. Els dos joves passaran aquest divendres a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de Tarragona.