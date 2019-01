Convoquen una concentració per retirar els símbols franquistes de Tarragona

Està prevista per dissabte a les 12 hores a la plaça Corsini

Actualitzada 18/01/2019 a les 16:59

La CUP Tarragona, els Comitès de Defensa de la República, el Fòrum de Tarragona per la Memòria i la Plataforma Antifeixista de Tarragona han convocat per dissabte al matí una concentració per retirar els símbols franquistes de Tarragona. Aquest està prevista per les 12 hores a la plaça Corsini.Durant la trobada les entitats asseguren que retiraran algunes de les plaques franquistes que hi ha als edificis de la ciutat, les quals haurien de ser retirades per l'Ajuntament. Alerten que «una societat amb democràcia sana no pot tenir símbols feixistes exhibits de qualsevol manera a la via pública».Les entitats recorden l'existència de la Llei de la Memòria Històrica i la llei 5/2017, on els habitatges tenen un termini d'un any per retirar les plaques dels edificis que ja no són de protecció oficial. Així, com la moció que es va aprovar a l'Ajuntament de Tarragona l'abril de 2017 on es va acordar retirar d'ofici les plaques de simbologia franquista. Per aquest motiu consideren que la seva existència és «il·legal i intolerable».