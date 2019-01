Ballesteros estudia fer una empresa municipal per generar energia

La formalització d’una firma comercialitzadora que podria vendre a la xarxa serà una de les seves propostes electorals

Actualitzada 17/01/2019 a les 20:00

L’exemple de Barcelona

L’Ajuntament de Tarragona tindrà una empresa municipal comercialitzadora d’energia elèctrica, que també vendrà a la xarxa part de la producció, si Josep Fèlix Ballesteros surt escollit alcalde de la ciutat en les eleccions del 26 de maig. Aquesta és, almenys, una de les propostes estrella que formaran part del seu programa electoral, junt amb la gratuïtat del servei d’autobús de l’EMT, segons ha pogut saber aquesta redacció.Ballesteros ha avançat a Diari Més que «Tarragona entrarà clarament en el mercat per facilitar energia alternativa com la solar fotovoltaica». L’alcalde de Tarragona, que tornarà a liderar la llista del PSC als comicis municipals de maig, ha explicat que «volem crear un ens, una empresa, que pugui fer de comercialitzadora i, fins i tot, dur a terme inversions per generar energia alternativa». Aquesta empresa estaria en condicions «d’invertir en taulades d’equipaments públics com col·legis per generar energia eòlica i, sobretot, solar fotovoltaica». Un dels objectius seria retroalimentar el consum elèctric de les instal·lacions dependents de l’Ajuntament.Ballesteros, que aquests dies li està donant voltes a aquest projecte energètic, no descarta que l’empresa municipal «pugui vendre part de la producció a la xarxa i, fins i tot, als ciutadans de Tarragona», sempre que aquesta proposta tingui recorregut i es converteixi en realitat.Ballesteros vol aplicar noves mesures vinculades a l’àmbit de la sostenibilitat. En aquest context, l’alcalde ha dit que «ja hem aconseguit que Tarragona sigui una de les ciutats que, en relació al nombre d’habitants, té més metres quadrats de zona verda». «Tarragona està entre les cinc ciutats catalanes grans», entre altres motius «per l’enorme esforç que s’ha fet per preservar la finca del Pont del Diable i el seu entorn, i evitant la construcció d’urbanitzacions com la que es volia fer a Rodolat del Moro, les 14 hectàrees del Parc del Francolí, les gairebé 15 hectàrees de l’Anella Mediterrània o el parc de l’Amfiteatre, entre altres actuacions».El projecte en què treballa Ballesteros, per dotar a l’Ajuntament d’una empresa comercialitzadora d’energia, és similar al que va posar en marxa l’Ajuntament de Barcelona i que va començar a subministrar electricitat l’1 de juliol de l’any passat. Els primers beneficiaris van ser edificis i equipaments de la seva propietat, i dinou organismes i entitats del grup d’empreses municipals, donant servei a 3.908 punts. Aquest any 2019, l’ajuntament de la capital catalana té previst aportar aquest nou servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana i al voltant de 20.000 habitatges.El ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 31 de març dels 2017 la creació d’una comercialitzadora pública d’energia, mitjançant l’empresa Tractament i Selecció de Residus (TERSA). Barcelona Energia és la major comercialitzadora elèctrica cent per cent pública de l’Estat i Tarragona vol seguir el seu model. Cadis i Pamplona són altres ciutats que ho estan estudiant.