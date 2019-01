L'edifici es converteix en escenari d'un anunci aquest dijous durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda

L'edifici de l'antic Banc d'Espanya de Tarragona acull, aquest dijous 17 de gener, el rodatge d'un espot que s'emetrà al mercat francès. Davant d'aquest equipament es pot veure tot un desplegament d'equips per a dur a terme l'enregistrament, així com diverses persones que hi treballen entrant i sortint del lloc, cosa que crida l'atenció als vianants que passegen per la zona.La filmació que s'està duent en aquest indret és la d'un anunci que s'emetrà a França. Es desconeix el producte que s'hi publicita, ja que la promotora no ha donat detalls de la gravació. El rodatge ha començat a primera hora del matí i s'allargarà fins a les 4 o 5 de la tarda.