Els carrers afectats són el Set, Vuit, Nou, Deu i Onze

Actualitzada 17/01/2019 a les 18:33

L'Ajuntament de Tarragona, mitjançant la Conselleria de Mobilitat, està realitzant canvis en la reordenació viària de diferents carrers del barri de Bonavista que desemboquen a l'esplanada que acull el mercadet dels diumenges al migdia.En concret, els últims tram dels carrers Set, Vuit, Nou, Deu i Onze, entre el carrer Vint i l’esplanada del mercadet, passaran a ser de sentit únic. Amb la desaparició del doble sentit s’incorporen algunes places d’estacionament i també zones excloses al transit on no podran aparcar els vehicles.L’objectiu d’aquests canvis és millorar la mobilitat a la zona i facilitar evacuacions en cas d’emergència al mercadet. Aquesta setmana s’estan executant els treballs de pintura per fer efectives aquestes modificacions.