Proposen tancar el cas de la tragèdia del Loveparade amb multes per als acusats

En l'allau humana van morir dues tarragonines

Actualitzada 17/01/2019 a les 19:21

El tribunal va arxivar el cas el 2016

El tribunal que jutja l’allau humana al festival de música techno Loveparade el 2010, que va causar la mort a dues joves tarragonines i a dinou persones més, proposa tancar el cas penal amb multes per als deu acusats. El judici va començar el 8 de desembre del 2017 a Düsseldorf (Alemanya) i, tretze mesos més tard, encara no ha acabat. Aquest dimecres el tribunal i el fiscal van plantejar suspendre la vista perquè, al seu parer, el cas es basa en «petites culpes» de molts responsables, segons ha explicat a l’ACN el pare d’una de les víctimes, Francisco Zapater. Aquest dijous els familiars han tingut ocasió d’oposar-s’hi davant el mateix tribunal, que preveu dictar una resolució el 5 de febrer.Zapater ha explicat que dimecres es va celebrar una trobada a porta tancada entre les diferents parts jurídiques per iniciativa del president del tribunal. «El que proposava era posar una petita multa als acusats, similar a una sanció de trànsit, i tancar el cas. Això és decebedor i no guarda cap proporcionalitat amb les 21 morts», ha lamentat l’advocat.El judici oral es fa contra quatre treballadors de l'organització de la LoveParade i sis funcionaris municipals que estan acusats d’homicidi imprudent i danys corporals. L'alcalde de Duisburg en el moment de la tragèdia, el propietari de l'empresa organitzadora del concert i el cap de policia responsable de la seguretat no figuren entre els processats tot i que, segons Zapater, «ara es demostra que sí tenien responsabilitats».Aquest dijous al migdia, Zapater i altres familiars de les 21 víctimes mortals han pogut opinar. «Hem dit que és un fracàs del sistema judicial que un judici programat i que s’està celebrant, es talli així abans d’acabar. Hem sigut crítics perquè això no és justícia», ha afegit.Segons el pare de la jove Clara Zapater, el procés està «mal orientat» per part de la fiscalia, atès que no es jutgen els «veritables culpables» de la tragèdia. Al seu parer, tampoc no hi ha hagut «interès» en agilitzar el procés perquè, en els darrers tretze mesos, només s’han fet 96 sessions i han declarat 58 persones entre testimonis i pèrits.Segons Zapater, faltarien per comparèixer uns 500 testimonis més i, a aquest ritme, el procés podria trigar anys. Per aquest motiu, els familiars creuen que la justícia alemanya tem que el cas prescrigui -ho faria el 24 de juliol del 2020, deu anys després dels fets- sense que el judici hagi acabat. «Això seria un escàndol del sistema judicial alemany», ha opinat.El pare de Clara Zapater ha explicat que, per a ells, el procés ha estat «un calvari de vuit anys i mig». Ara estan decebuts perquè han fet «un esforç molt gran» i veuen que la mort de la seva filla «no ha tingut resultats». «Això ens produeix frustració, no hem tingut justícia», ha conclòs Francisco Zapater.El 2016 el tribunal de districte de Duisburg va decidir tancar el cas adduint que no existien proves suficients per obrir un procés penal. Els familiars de les víctimes van engegar una campanya a les xarxes per reobrir-lo i van recollir més de 367.000 signatures a tota Europa. L'Audiència Territorial de l'estat alemany de Renania del Nord-Westfalia, amb seu a Düsseldorf, va acabar donant la raó a la fiscalia i als familiars de les víctimes, que havien recorregut la primera resolució judicial i va ordenar l'obertura de judici oral.La vista va començar el 8 de desembre del 2017 i es preveia que acabés el desembre passat. Aquest dijous el tribunal ha comunicat les parts que el 5 de febrer decidirà si continua el judici, si segueix amb menys acusats o si el suspèn.Els familiars de les víctimes sempre han defensat que es va produir una imprudència temerària en l’organització i gestió de la Loveparade perquè es va superar de molt la capacitat de l’espai on se celebrava l’esdeveniment. Entre 100.000 i 200.000 persones per hora entraven per un túnel de 20 metres d’ample, que era l’única via d’entrada i sortida del recinte. Finalment, una allau humana va causar 21 víctimes mortals i més de 500 ferits.