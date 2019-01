Les dutxes del camp del Sant Pere i Sant Pau no tenen aigua calenta

L’Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau denuncia que no tenen aigua calenta

Els equips visitants també

Els més de 300 jugadors i els corresponents entrenadors i auxiliars de l’Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau no poden dutxar-se en condicions des del passat mes de novembre.El problema rau en què les dutxes es van espatllar i, des de llavors, l’Ajuntament, mitjançant l’empresa de manteniment dels camps de futbol del municipi, no ha pogut trobar una solució que ajudi a solucionar l’avaria.Les dutxes del camp de futbol municipal de Sant Pere i Sant Pau van espatllar-se a finals del mes de novembre del 2018, tal com denuncia el club del barri tarragoní i ha confirmat a aquest mitjà l’Ajuntament de Tarragona. La resposta del consistori és que «l’empresa de manteniment encarregada del camp està al damunt del tema, però ha tingut diversos problemes». El darrer d’aquests és que «la peça que s’havia de canviar va arribar espatllada i ara estem esperant que arribi novament». Aquesta última acció va ser fa quinze dies, però el problema continua.Des del club recorden que «han passat més de dos mesos, seguim sense aigua calenta i els nostres jugadors i entrenadors no es poden dutxar després dels entrenaments i dels partits. Estem a l’espera, però van portar una peça nova, que estava trencada», coincidint amb la resposta del consistori.L’EF Sant Pere i Sant Pau és un dels clubs de la ciutat amb més volum de jugadors i d’entrenadors, pel que «comencem a tenir moltes queixes dels pares, dels entrenadors i, fins i tot, dels equips visitants», ja que aquests tornen a casa sense poder dutxar-se. En alguns casos és més preocupant, perquè el jugador, ja sigui nen o de categories superiors com juvenil o amateur, ha de marxar a casa seva sense poder rentar-se i treure’s la suor amb el perill de refredat o similar que això pot comportar. «Ens han comentat de l’Ajuntament que estan al damunt del tema, però la preocupació és gran», sentencien des del club.