La Crida es presenta a Tarragona demanant unitat «per tenir la República»

El diputat vallenc Albert Batet diu que si els independentistes «anéssim junts a Tarragona, guanyaríem i faríem fora Ballesteros»

Actualitzada 17/01/2019 a les 09:03

La Crida Nacional per la República, formació liderada per Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez, va presentar-se ahir a Tarragona en un acte celebrat a l’Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili, davant de prop de 350 persones. La unitat davant d’un Estat «opressor» és l’eina per «tenir la República», van sentenciar els diversos oradors que hi van prendre part. Eduard Pujol va recordar les detencions d’ahir per part de la Policia Nacional, entre elles les de dos alcaldes de la CUP, i va dir que «no serà el primer ni l’últim dia dur perquè l’Estat vol demostrar que no vivim en una situació normal».Pujol va defensar la Crida «per tenir eines polítiques diferents i excepcionals, un paraigua que aixoplugui a tothom que ho vulgui» i va dir que «som el resultat de l’1-0 i som els que volem construir la República sense sigles». El portaveu del PDeCAT al Parlament de Catalunya va afegir que «la Crida és el braç polític de Pau Casals i això fa mal a un Estat que no vol la unitat de la gent independentista».El diputat del PDeCAT i alcalde de Valls, Albert Batet, va llegir una carta de l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, d’Esquerra Republicana, qui recentment va protagonitzar una vaga de fam en solidaritat amb els presos polítics, en la qual va mostrar el seu suport a la Crida.Batet va fer un clam a favor de la unitat i, en aquest context, va manifestar que si els independentistes «anéssim junts a Tarragona, guanyaríem i faríem fora Ballesteros». Batet va recordar que «l’1 d’octubre Ballesteros va estar amagat a casa seva en lloc de donar suport a la gent de Tarragona mentre la policia carregava» i, també, va demanar la dimissió de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, per les detencions d’ahir.Davant d’un auditori que va omplir l’Aula Magna de la universitat, Batet va dir que «estem cansats de tanta divisió i cal una unitat de debò perquè és el que ens fa avançar». «L’1 d’octubre no sabíem què pensava ni on militava la gent que teníem al costat, però tots estàvem fent el mateix».El diputat tarragoní Eusebi Campdepadrós va dir, per la seva banda, que «continuem amb una situació excepcional des que vam decidir deixar en mans de la gent el futur del nostre país». «Davant de moments excepcionals, calen idees excepcionals i per això neix la Crida». Campdepadrós va afegir que «quan l’Estat ha tingut més por ha estat quan hem eixamplat la base, quan hem anat junts, i l’objectiu de la Crida és la unitat, cadascú amb les seves sigles».Precisament ahir, la Crida es va inscriure en el registre de partits del Ministeri d’Interior. Les sigles que utilitzarà són CNxR, acrònim del nom Crida Nacional per la República. A més de Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez, al registre del ministeri també hi figuren, com a representants legals Ferran Mascarell, Gemma Geis, Saloua Laouaji i Ramon Maria Piqué, tots ells membres de la direcció executiva del partit.L’acte va finalitzar amb la lectura d’una carta de Jordi Sànchez i un missatge enregistrat de Carles Puigdemont demanant als independentistes que s’uneixi al voltant de la Crida per aconseguir la República.