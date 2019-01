L'Arquebisbat ofereix a la Catedral i parròquies rebre almoines amb targeta

Aquest sistema s’ha començat a implantar a l’Estat i permet fer els donatius mitjançant una targeta de crèdit o dèbit i el telèfon mòbil

Caixonet d’almoines mòbil

Ingressos milionaris

L’Arquebisbat de Tarragona oferirà a la Catedral i les parròquies de la diòcesi la possibilitat d’implantar un nou sistema que permet rebre donatius a través d’un caixonet d’almoines digital. En els pròxims dies, les parròquies rebran la corresponent informació sobre el funcionament de l’aparell, i hauran de decidir si l’accepten o el rebutgen, mentre que els responsables de la Catedral encara no han pres una decisió, però no es descarta que l’acord final sigui contrari a la seva instal·lació. Un aparell està exposat des de fa dies a la seu de l’Arquebisbat.Si alguna de les parròquies o la mateixa Catedral decideixen instal·lar un caixonet d’almoines digital, els fidels podran fer els seus donatius mitjançant el pagament amb targetes de crèdit i dèbit, i telèfons mòbils, tot i que també hi ha incorporat un calaix per deixar monedes, com marca la tradició.Aquest sistema, ideat pel Banc de Sabadell, ha estat batejat amb el nom Doni. La primera fase d’implantació a l’Estat espanyol, ja en curs, preveu la instal·lació d’un centenar de màquines en catedrals i parròquies. La primera en utilitzar un caixonet d’almoines digital ha estat la Catedral de la Almudena, a Madrid, que el va posar en marxa el passat mes d’octubre.El disseny del caixonet d’almoines digital és similar al d’un faristol. Aquest sistema permet realitzar donatius tant en efectiu com amb la utilització de targetes de crèdit i dèbit o del telèfon mòbil amb tecnologia contactless. En aquest darrer cas, l’usuari només ha d’acostar el telèfon a la terminal. El faristol disposa d’una pantalla tàctil on la persona que vol fer el donatiu pot triar l’import de l’aportació econòmica que desitja realitzar. L’operació és ràpida i senzilla, similar a la d’un caixer automàtic.El projecte Doni, en el qual també participa Mastercard, no està només a l’abast de l’Església. Aquest sistema també el poden utilitzar fundacions, ONG’s i aquelles entitats que rebin donatius.Un dels avantatges del caixonet d’almoines digital és que es pot traslladar d’un lloc a altra del temple i, fins i tot, fer-lo rotar per les parròquies, en funció de les activitats religioses que es portin a terme i el nombre de seguidors. Per posar un exemple, coincidint amb les Festes de Sant Magí, un que suposadament estigués a la Catedral es podria traslladar al Portal del Carro, o a l’església del Serrallo coincidint amb les festivitats del Carme i sant Pere.Les almoines representen uns ingressos importants en les arques de les esglésies de l’Estat espanyol. La darrera Memòria Anual d’Activitats de l’Església catòlica a Espanya informa que el 2016 –ja fa més de dos anys– es van recaptar 335 milions d’euros mitjançant el caixonet d’almoines, aportacions i subscripcions. Aquesta quantitat suposa el 36% del finançament de les diòcesis, remarca la memòria.Segons dades estadístiques, 8,3 milions de persones assisteixen regularment a missa a Espanya. Amb la introducció de la tecnologia, el Banc de Sabadell estima que el nombre de donatius podria incrementar-se.