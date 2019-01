Enxampen un noi conduint un cotxe begut, sense carnet i sense assegurança a SPiSP

El jove, de 27 anys, també tenia pendent dos esbrinaments de domicili

Diligències a una dona de 56 anys per donar positiu en un control d’alcoholèmia

Un jove de 27 anys ha estat enxampat conduint un cotxe sota els efectes de l’alcohol, sense carnet i sense assegurança del vehicle aquesta nit a Tarragona. Els agents l’han aturat en un control d’alcoholèmia a Sant Pere i Sant Pau i han obert diligències judicials al conductor per aquests fets. El noi també tenia pendent dos esbrinaments de domicili.Els fets s’han produït poc abans de la mitja nit, quan els agents han aturat aleatòriament un turisme en un control d’alcoholèmia a la carretera TP-2031, al barri de Sant Pere i Sant Pau. El conductor, de 27 anys, va donar positiu administratiu d’alcoholèmia. Després de comprovar les dades, els policies han comprovat que el vehicle tenia l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil caducada des del mes de maig passat i que el jove no havia obtingut mai el permís de conduir.A l'individu, amb nombrosos antecedents per conduir sense carnet o sota la influència de l'alcohol, també li constaven dos esbrinaments de domicili.Per altra banda, la Guàrdia Urbana va obrir diligències a una dona de 56 anys per donar positiu penal en la prova d’alcoholèmia. Els agents van aturar el turisme conduït per la dona ahir a la tarda en un control d’alcoholèmia realitzat a la Via Augusta. La denunciada s'enfrontarà el proper 25 de gener a un judici ràpid per un delicte contra la seguretat del trànsit.