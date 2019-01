Els centres cívics de Tarragona obren les inscripcions per als seus tallers

Hi ha 1.300 places en la temporada d’hivern i primavera

La temporada d’hivern i primavera de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ofereix més de 100 cursos i 1.300 places en àmbits com la cuina i la gastronomia, els idiomes, la fotografia i la de Salut i Benestar com les més destacades. Les activitats, amb opcions per a totes les franges d’edat, combinen desenes de novetats amb el manteniment de cursos que han tingut una gran acollida en edicions anteriors.En l’àmbit de la fotografia, per exemple, es mantenen alguns dels cursos clàssics, que es completen amb una nova proposta per aprendre a fer fotografia amb telèfons mòbils. Pel que fa al món animal, es manté el curs d’introducció a l’ensinistrament a l’educació canina i ara s’afegeix una sessió per entendre el gat domèstic.Les manualitats es mantenen com un dels pilars de la programació amb incorporacions per aprendre a fer ganxet i punt de mitja o un conjunt de plata de joieria. L’oferta de cursos informàtics es renova completament amb propostes per treballar amb aplicacions com Canva o Prezi, entre d’altres. Per últim, un altre dels clàssics dels Centres Cívics, la cuina, es renova amb cursos per aprendre a fer plats sense gluten o cuina mexicana.Les inscripcions comencen el proper dilluns 21 de gener a les 9 h al web de la Xarxa de Centres Cívics, http://centrescivics.tarragona.cat. Una de les novetats d’aquesta temporada és que el pagament dels cursos es podrà efectuar en el mateix moment de la inscripció, fet que permetrà evitar les demores d’anys anteriors.