El documental sobre el Pont del Diable, seleccionat a dos festivals internacionals de cinema

Aquest forma part de la sèrie 'Ingeniería Romana' que es televisarà a La 2

Actualitzada 17/01/2019 a les 14:31

El documental Acueductos II de la sèrie Ingeniería Romana, que s'emetrà a La 2 de TVE, ha estat ha estat seleccionat per competir al Festival Internacional de Cinema de The Archaelogy Channel a Oregon (EUA). El certamen se celebrarà de l’1 al 5 de maig i s’hi podran veure pel·lícules que es troben entre les millors del món en el gènere del patrimoni cultural.A més, el mateix captítol, on l'aqüeducte romà de les Ferreres és un dels grans protagonistes, ha estat seleccionat per projectar-se a la Mostra Internacional de Cinema de Arqueològic del Museu Nacional de Belgrad a Sèrbia, que presenta cada any una selecció de les millors realitzacions europees de cinema documental científic i que enguany tindrà lloc durant la segona quinzena de març.Aquests reconeixements se sumen a l’obtingut al Festival Internacional de Cinema Arqueològic de Bidasoa, celebrat a Irun entre el 19 i el 24 de novembre de 2018 i als nombrosos guardons obtinguts per Ciudades I, amb la Tàrraco romana com a protagonista absoluta, com ara el mateix Festival Internacional de The Archaeology Channel i el prestigiós al Festival de TV i Cinema de Nova York.Ingeniería Romana és una sèrie dirigida per José Antonio Muñiz i produïda per Digivision, Structuralia, Grandhermetic i RTVE, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, la Fundació Tarragona Smart Region i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. L’estrena dels dos nous capítos tindrà lloc el proper mes de febrer a La 2 de Televisió Espanyola després de la preestrena d’Aqüeductes II el passat 18 de desembre a Tarragona.