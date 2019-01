Un psicòleg que prestarà l'atenció un dia a la setmana a l'antiga Facultat de Lletres

Actualitzada 16/01/2019 a les 19:11

L'Ajuntament de Tarragona oferirà assessorament psicològic als ancians a partir del pròxim dia 23 amb l'objectiu que aquest col·lectiu millori la seva qualitat de vida, segons informa aquest dimecres el consistori.L'objectiu municipal és proporcionar una atenció personal perquè les persones grans millorin la seva vida emocional i es mantinguin actives i integrades en la comunitat per evitar situacions d'exclusió social.El projecte es posa en marxa després de constatar que moltes persones que acudeixen a l'oficina de Gent Gran Activa expressen el seu neguit per diferents situacions, com per exemple la mort d'un familiar, la pèrdua de les amistats o el canvi de residència per motius econòmics.El servei estarà a càrrec d'un psicòleg que prestarà l'atenció un dia a la setmana i es durà a terme, amb cita prèvia, a l'antiga Facultat de Lletres, que també allotja l'Oficina de Gent Gran Activa.