Suspenen el desnonament de la família amb fills de Campclar

El Banco Santander ha fet cancel·lar el llançament

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:58

La família amb dos fills del barri de Campclar que havia de ser desnonada del seu pis llogat el dia 28 de gener podrà quedar-s’hi, si més no temporalment. El passsat 9 de gener, tal com es va assabentar ahir mateix la mare, Hayat Afarrich, la representació legal del Banco Santander –propietari de l’immoble– va mostrar la seva conformitat davant del jutjat de primeria instància número 4 de Tarragona amb què se suspengui el llançament acordat.D’aquesta manera finalitza provisionalment el malson d’aquest nucli familiar de quatre persones –dos adults i dos menors, de dos i set anys d’edat– que ja havia convocat una concentració amb l’ajuda de diversos moviments socials de la ciutat –entre ells el grup municipal de la CUP– per aturar el desnonament.La seva història va començar al setembre de 2017, quan van entrar al pis segons asseguren de manera legal, amb contracte de lloguer, però signat amb l’antic propietari, que dos anys enrere havia estat embargat pel banc.Davant d’aquesta «estafa», de la que es van assabentar pocs mesos després, van demanar d’una banda negociar amb el nou propietari poder quedar-se al barri i al pis ubicat a la Rambla de Ponent. Com que les nombroses visites a les oficines no donaven el seu fruit, Afarrich també es va dirigir als serveis socials i a la Mesa d’Emergència de la Generalitat.Tots dos els van negar l’ajuda ja que asseguraven que amb els seus ingressos actuals –11.000 euros l’any, uns 900 euros al mes, el sou del marit– podien trobar alternativa habitacional. La família va estar mesos buscant pis, però asseguren que amb l’increment del preu dels lloguers no n’hi havia cap de menys de 500 euros, un import que no podien afrontar. Tot i que tenien tota la documentació, el padró i els pagaments en regla, el banc no els ho va reconèixer i els va portar a judici. Mesos més tard, amb diversos ajornaments pel mig gràcies a l’ajuda de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) i cap resposta per part de l’administració, es trobaven amb què no tenien lloc on anar. El seu desig, poder-se quedar amb un lloguer social al mateix pis ja que ells i els fills ja han fet vida al barri i no en volen marxar.Esgotada la via legal i veient que el desnonament era imminent, es va acollir a la denúncia via xarxes socials de la seva situació.Arran del rebombori creat, els serveis socials municipals van tornar a tractar el seu cas però pels moviments de l’entitat financera no hi ha hagut temps per a què l’Ajuntament redactés un nou informe i negociar una alternativa. La família espera poder-la trobar ara.