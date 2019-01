La rebaixa en els abonaments de l'EMT serà a partir del 28 de gener

La mesura forma part d’una política gradual que hauria de permetre la gratuïtat al 2023

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:24

Aquest divendres 18 de gener entra a plenari per a la seva aprovació la rebaixa del preu per a residents del servei d’autobusos municipals. Es tracta d’un descompte inicial del 25% només en els abonaments, tal com ja va anunciar a finals de novembre en la seva conferència anual l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Tot plegat forma part d’un pla més ambiciós que permetria, ja al 2023, que els tarragonins disposessin d’un servei 100% gratuït, i que s’emmarca en una de les propostes del govern del PSC per a ser reelegit al pròxim mes de maig.El punt de l’ordre del dia del ple, que s’iniciarà a les nou del matí, diu així: «Aprovar una tarifa bonificada del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers per als residents de la ciutat de Tarragona per al 2019». Tot i que s’havia promès per a l’1 de gener, diversos usuaris ja han fet notar que el cost dels viatges segueix sent el mateix un cop començat el nou any. Segons la presidenta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), Begoña Floria, s’aplicarà a partir del 28 de gener. Està enfocat als abonaments i caldrà acreditar residència per gaudir-ne. Malgrat que divendres s’aprovi la part administrativa de la mesura, encara no s’ha definit la logística de com funcionarà tot plegat. Serà a partir de la setmana vinent, diu Floria, quan s’avançaran tots els detalls. Presumiblement també haurà de ser la setmana que ve quan s’engegui la campanya informativa, que anirà «en paral·lel» a la posada en marxa.Tal com va destacar en la seva conferència l’alcalde, el servei de transport ja és de franc per a escolars, jubilats i pensionistes.L’inici de tot plegat coincidirà amb l’arribada de tres nous autobusos articulats que reforçaran les línies 54, 8 i 6. Els nous vehicles tenen un cost de 250.000 euros cadascun i hi caben 155 persones. A aquesta despesa cal sumar-hi 2 milions d’euros per adquirir uns altres vuit autobusos durant els mesos de gener i febrer.Dins de l’ordre del dia del primer plenari de l’any també hi ha un altre punt relacionat amb l’empresa, que és «aprovar l’endeutament de l’EMT amb Caixabank per import d’1.000.000 euros, així com la concessió d’aval de l’Ajuntament per garantir-la». Begoña Floria assegura que aquests diners són per a una pòlissa de crèdit que es demana cada any per un «problema de tresoreria» i que s’emmarca ja en el «funcionament normal de l’empresa».