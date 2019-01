Ja es poden comprar els abonaments per al Minipop

La novena edició del festival de música i cultura se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny al Passeig de les Palmeres

Actualitzada 16/01/2019 a les 16:43

La novena edició del Minipop se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny al Passeig de les Palmeres de Tarragona. Els organitzadors han aconseguit que es mantingui la ubicació de sempre. Una de les novetats de la propera edició serà que la imatge i la instal·lació estaran dedicades a l’obra d’una artista contemporània, Eva Jolis.Els detalls de la nova imatge es donaran a conèixer el mes de febrer, quan es presentarà oficialment i s’obrirà la convocatòria dels tallers creatius. El cartell musical es farà públic a principis de març.Coincidint amb la confirmació de la ubicació, s’han posat a la venda els primers abonaments, que es ja es poden adquirir a www.productesdelaterra.cat per només 8 euros. Posteriorment, les entrades es vendran a diferents punts de Tarragona, Reus, Cambrils i Valls a 12 euros i a taquilla en costaran 15. Com és habitual, els menors de 3 anys podran accedir gratuïtament al festival.El Minipop és un festival que no segmenta l’oci per edats i que permet que petits i grans gaudeixin junts de la música i la cultura contemporània. Des que es va crear fa vuit anys, el festival ha crescut en dies i activitats i s’ha convertit en una referència. Justament, la setmana passada, el Minipop va renovar el segell de qualitat europeu EFFE, que reconeix els millors festivals d’Europa.