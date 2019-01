El nou passeig marítim estarà enllestit a finals d'aquest gener

La zona destinada a vianants serà més ampla i només hi haurà dos carrils per als vehicles

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:14

Tres zones

Les obres de reforma del passeig ja han iniciat el tram definitiu. El conjunt del projecte entrarà en servei, de manera normalitzada, a finals d’aquest mes de gener, en poc més de dues setmanes, segons va informar ahir l’Autoritat Portuària. Després, s’acabarà d’actuar en aspectes complementaris, com la construcció d’una rotonda per facilitar l’accés a l’interior del Port Esportiu, que substituirà a l’actual, de caràcter provisional.El projecte del nou passeig marítim s’afegeix a la passarel·la de vianants que es va inaugurar el passat mes de juny, que connecta la platja del Miracle amb la Baixada de Toro i la Rambla Nova. Aquesta infraestructura s’ha demostrat necessària, com es desprèn de l’elevat nombre de persones que la utilitzen des de la seva entrada en funcionament.Amb la finalització del passeig marítim, el sector de costa de la platja del Miracle quedarà connectat amb un carril bici amb l’escullera i el barri del Serrallo, per una banda, i la platja de l’Arrabassada, per l’altra.La reforma, pressupostada en més d’1,2 milions d’euros que sufraga l’Autoritat Portuària, dóna més rellevància als vianants que al trànsit de vehicles, que passaran de disposar de dos carrils en lloc dels tres que hi havia abans de l’inici de l’execució del projecte. El vial de servei, en el qual també aparcaven vehicles, ha estat reconvertit en un carril bici de tres metres d’ample que també estarà habilitat per als patinadors. En nou tam de carril bici discorre entre la rotonda del Port Esportiu i la Plataforma del Miracle, i cobreix un recorregut aproximat de 750 metres.El nou passeig estarà dividit en tres zones clarament diferenciades. En la situada més pròxima a l’espai ferroviari hi haurà dos carrils de circulació de vehicles, de 3,30 metres d’ampla, un per a cada sentit de la marxa. Un segon espai l’ocuparà el carril bici, també de doble direcció i 3 metres d’ample, que estarà separat de la zona reservada a vianants per un espai on s’ubicaran jardineres i punts d’enllumenat, per tal de garantir la seguretat dels usuaris.L’execució més significativa consisteix en l’ampliació de la vorera que discorre en paral·lel a la línia de mar, que serà més ampla o més estreta segons la zona, però que, com a mínim, mesurarà tres metres i arribarà als 7 metres en determinats sectors. El resultat serà més espai per als vianants.Com a curiositat, destaca que just al davant dels ascensors de la passarel·la s’ha construït un petit mirador, amb una barana de disseny idèntic a la modernista del Balcó del Mediterrani i del Passeig de les Palmeres.Per altra banda, aprofitant la remodelació del passeig s’ha construït una rampa que facilitarà l’accés a l’arena de la platja, que substitueix les escales, amb l’objectiu d’incidir de manera positiva en la mobilitat de persones amb dificultat per desplaçar-se. Per altra banda, el mur que separava el passeig de la zona ferroviària ha estat substituït per una tanca metàl·lica que serà poc visible a causa de la plantació d’espècies arbòries.