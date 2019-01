Detingut per robar peces de roba d'una habitació d'una pensió de Tarragona

L’home, que estava allotjat en aquest establiment, va trencar la porta d’una altra habitació per accedir-hi

Un home de 31 anys va ser enxampat, la nit de dimarts, robant diverses peces de roba de l’interior d’una habitació d’una pensió de Tarragona. La Guàrdia Urbana va detenir l’individu com un presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.Els fets es van produir cap a les 22.50h del dimarts en una pensió del carrer Cartagena. La propietària de l’establiment va alertar a la policia local que un individu havia trencat una porta d’una habitació i s’estava emportant objectes del seu interior.Diverses patrulles es van personar al lloc ràpidament i van trobar l’individu sortint de la pensió amb diverses peces de roba. La propietària de la pensió va explicar que el presumpte infractor estava allotjat en una altra habitació de l'establiment, però que tanmateix havia reventat la porta d'una altra habitació i n'havia sostret la roba.Els agents van alertar l’ocupant de l'habitació on s'havia produït el robatori, que va reconèixer la seva roba i va assegurar que l'habitació estava tancada amb clau. La guàrdia urbana va detenir el presumpte lladre com a autor d’un delicte de robatori amb força.