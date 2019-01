Centenars de persones es concentren a Tarragona per rebutjar les detencions a Girona

L'ANC i l'esquerra independentista han cridat aquest dimecres a la mobilització

Actualitzada 16/01/2019 a les 21:01

L'ANC i l'esquerra independentista han cridat aquest dimecres a la mobilitzacions després de l'operatiu policial a Girona -16 membres d'aquestes entitats han estat detinguts al llarg d'aquest dimecres. A Tarragona la concentració ha començat a les 19 hores davant la Subdelegació de Govern a la plaça Imperial Tàrraco. Aquí, més d'un centenar de persones s'han reunit per rebutjar detencions i reivindicar la llibertat de les persones detingudes. També esta previst que hi hagi concentracions a Reus, Cambrils i a la Selva del Camp.La policia espanyola ha detingut a 16 persones aquest dimecres per participar suposadament en el tall de les vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1-O. Al matí s'ha produït l'arrest d'onze persones, entre els quals hi havia els alcaldes de la CUP de Celrà, Dani Cornellà, i de Verges, Ignasi Sabater. Mentre que a la tarda s'han detingut cinc més, un fotoperiodista i quatre activistes vinculats a moviments independentistes.