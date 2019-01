Una vintena de denúncies i cap del pàrquing en els robatoris a La Pedrera

Els Mossos d’Esquadra han iniciat una investigació utilitzant les imatges de les càmeres de videovigilància

Actualitzada 14/01/2019 a les 21:09

Els Mossos d’Esquadra investiguen delictes de danys i robatoris a l’interior de vehicle per uns fets ocorreguts la matinada de dissabte a diumenge a l’aparcament de La Pedrera, al carrer del General Contreras de Tarragona. En total, segons una comprovació dels agents del grup de delinqüència urbana del cos policial autonòmic, 34 cotxes van resultar afectats per l’atac d’autoria encara desconeguda. D’aquests 34 vehicles, l’endemà dilluns havien presentat 17 denúncies per robatori a l’interior de vehicle i 3 per danys, és a dir, tan sols una vintena havien denunciat. Els altres 14 es preveu que ho facin properament.Qui no ha denunciat de moment ha estat l’empresa Empark que gestiona en règim de concessió l’aparcament. Malgrat això, els Mossos han pogut accedir a les gravacions de la càmera de videovigilància. I és que, segons fonts d’Empark, el robatori s’hauria produït entre les dues de la matinada i les vuit del matí de diumenge. Alguns usuaris es van trobar llavors amb la sorpresa desagradable que tenien els vidres trencats en diversos vehicles.