Llevant espera que el traspàs de carreteres canviï la Via Augusta aviat

Els veïns de la zona volen voreres, un carril bici i passos de vianants en les parades de l’autobús

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:18

La Federació de Veïns de l’Àrea de Llevant confia que l’imminent traspàs de les carreteres de l’Estat a l’Ajuntament, per part del Ministeri de Foment, contribueixi a modificar l’actual fisonomia d’amplis sectors de la Via Augusta en un període de temps raonable. L’Ajuntament havia d’aprovar el traspàs en el ple municipal d’aquest mes de gener, però, finalment, s’ha decidit que el debat entre els grups municipals es dugui a terme en el plenari de febrer.Els veïns de Llevant fa temps que esperen que es produeixi un traspàs que, amb el temps, «ha de convertir la Via Augusta en una gran avinguda de Tarragona», va manifestar a aquesta redacció la presidenta de l’entitat, Gemma Fusté. «Per a nosaltres, és el principal accés al centre de la ciutat», va dir.Les prioritats per la Federació de Veïns de l’Àrea de Llevant passen per la construcció d’un carril bici, la construcció de voreres i de zones d’aparcament de vehicles i, com a primera premissa, l’habilitació de parades de les línies de l’EMT en condicions i posar passos de vianants per facilitar travessar la carretera. Fusté va remarcar que, amb el traspàs, «es podran fer aquestes obres que, de fet, formen part d’un informe que té l’Ajuntament». La presidenta de la federació va afegir que la millora de la Via Augusta «ha d’arribar fins a la rotonda de la Móra».Fusté va remarcar que la Via Augusta «és una arteria principal per a nosaltres» i espera que la transformació «es faci aviat», un cop sigui efectiu el traspàs, «i que l’Ajuntament no deixi que passin els anys perquè, al final, les coses s’obliden». «Entenem que les obres s’hauran de fer per fases, però volem que les facin», va remarcar la representant dels veïns de Llevant.Per altra banda, Fusté va lamentar el fet que «des del 14 de maig del 2017, en què vam demanar hora a l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros per reunir-nos amb ell, no s’ha produït la trobada». En certa ocasió, «ens van citar, però sense l’assistència de l’alcalde, i nosaltres vam renunciar a reunir-nos ja que amb qui volem parlar és amb ell i no amb els seus regidors». «Considerem que parlar de què es pot fer quan el traspàs de la carretera sigui una realitat és molt important». «També volem parlar amb l’alcalde i amb la Generalitat amb una altra assumpte que ens preocupa, com és la Ciutat de Repòs i Vacances». «Pensem que Ballesteros està faltant el respecte als veïns de Llevant», va concloure.