La URV vol una garantia de finançament del Govern per les obres del campus Catalunya

La rectora envia un informe a la Generalitat on també llista les altres inversions necessàries en infraestructures

Actualitzada 15/01/2019 a les 15:44

La URV diu que les obres del campus Catalunya han de ser completes i incloure el trasllat de la Facultat de Psicologia, a més d'Educació. Per això, la universitat vol arrencar a la Generalitat el compromís «formal» que rebran finançament. La rectora de la URV, Maria José Figueras, ha explicat aquest dimarts que enviaran una sol·licitud al Govern en què exposen aquest posicionament, després que s'hagi consultat amb els degans. Si la inversió no està garantida perquè les obres siguin «completes», hi ha un pla alternatiu, que implica millorar les instal·lacions de Sescelades. L'informe dirigit a l'executiu català també inclou les inversions necessàries per «altres desgràcies» en infraestructures, segons Figueras, com goteres en diversos edificis o intervencions al celler Mas de Frares, de la Facultat d'Enologia, a Constantí, on s'han detectat unes argiles que fan que la construcció s'estigui enfonsant, segons la rectora.Segons ha explicat aquest dimarts la rectora, en una reunió amb els degans de les facultats i del campus es va qüestionar que es comencessin les obres del campus Catalunya sense les garanties que es puguin acabar per manca de finançament. «Dins del marc legal, ha d'haver-hi les garanties per a acabar-lo de forma completa i destinar-lo a la finalitat per la qual s'ha invertit aquests diners públics», ha detallat Figueras.La rectora ha apuntat que no tenen els diners «en caixa» suficients per acabar la instal·lació, però que es podia arribar a completar si la universitat estalvia cada any uns 2 milions d'euros propis i els destinen a l'edifici. «Però dir 'si els aconsegueixo' és tota una suposició», ha argumentat Figueras, que ha recordat que hi ha altres inversions pendents.Amb aquest escenari exposat, la URV planteja la possibilitat que es continuï l'obra del campus Catalunya, on s'han d'ubicar les facultats d'Educació i Psicologia, només quan es tingui «la garantia absoluta» que hi haurà «cert recolzament econòmic de la Generalitat». «No vol dir que la universitat no vulgui posar-hi res, però necessitem aquest compromís formal del Govern», ha insistit. «Fem la sol·licitud amb el suport total de la URV, que entén que l'obra ha de ser l'obra sencera», ha exposat.«Si ens diuen que no, invertirem els diners a fer que a l'actual Facultat d'Educació i Psicologia estiguin el més confortable possible», ha dit la rectora, que també ha explicat que s'han de fer adequacions de seguretat en edificis que vénen de la dècada dels 70.Entre les millores requerides hi ha un nou estabulari, arreglar els desperfectes que les darreres grans pluges han afectat la fundació o a la facultat de Química i les actuacions al celler Mas de Frares, de la Facultat d'Enologia, a Constantí: «se'ns està enfonsant i estem demanant quines poden ser les solucions, com ara anclatges o un sistema de ciment que eviti que entri més aigua a dins», ha explicat Figueras.