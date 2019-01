La pilona satisfà els pares de la Pau Delclòs i els usuaris dels pàrquings

Els vehicles de repartiment només poden accedir a la zona del voltant de l’escola entre les 9.30 i les 11.30 hores del matí

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:10

Els pares, contents

Usuaris de pàrquings

L’entrada en funcionament d’una pilona al carrer Armanyà, ahir al matí, ha estat ben rebuda pels pares d’alumnes de l’Escola Pau Delclòs i els propietaris de places de pàrquing a la zona compresa pels voltants de l’illa de vianants del carrer Méndez Núñez. Per altra banda, ha omplert d’interrogants a persones que acostumen a accedir-hi a la zona, tot i no disposar de plaça d’aparcament, però que ho fan per descarregar el cotxe o anar a recollir persones d’edat avançada i dificultats per a desplaçar-se.Coincidint amb l’hora de sortida dels alumnes de l’escola ahir al migdia, l’ambient al voltant de la mateixa era plàcid i no es detectava la presència de cap vehicle, un fet que han reivindicat des de fa anys els pares dels nens i que, finalment, han vist com la seva petició es convertia en realitat. Fins avui, un operari de l’empresa responsable de la gestió de la pilona d’Armanyà estarà davant de la mateixa per informar els usuaris del pàrquing i altres persones que tinguin dubtes en relació al seu funcionament.En pocs minuts, ahir se li van apropar dues dones per assessorar-se. En un dels casos, la persona que va fer la consulta va preguntar si podia acreditar-se i, d’aquesta manera, poder accedir amb el seu vehicle «per recollir a la meva mare, que té més de vuitanta anys i camina amb dificultats». La persona a càrrec de la pilona la va dirigir a l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana). En el segon, la dona va dir que «no tinc pàrquing, però fins ara entrava amb el cotxe per descarregar i, si no estic acreditada, no ho podré fer». La resposta de l’operari va ser la mateixa, que es dirigeixi a l’OMAC per informar-se si, en el seu cas, està en condicions d’aconseguir l’acreditació necessària per poder abaixar la pilona fent una trucada de telèfon a un número que entrega l’Ajuntament.Raül Cobo és el tiet d’un nen que estudia a l’Escola Pau Delclòs. «A vegades vinc a recollir-lo jo i sé que hi havia queixes dels pares perquè, en l’hora d’entrada i sortida hi havia camions i furgonetes de repartiment». Per a aquests vehicles, la pilona estarà abaixada entre les 9.30 i les 11.30 hores, de dilluns a dissabte. «Penso que la mesura és encertada», va dir Cobo.Per altra banda, Sonia Rus va comentar que «aquest és un carrer de vianants i penso que la pilona anirà bé, perquè fins ara havies d’anar amb els quatre ulls oberts per vigilar els nens: és una millora important». La també mare d’un nen, María Jesús Del Burgo, va coincidir a dir que, «a causa de la presència de vehicles, sempre havíem d’estar pendents dels nens, i amb la pilona la situació millora molt». En aquest context, Carlos Gómez va comentar que «avui ja hem notat més seguretat i penso que, almenys en part, s’ha solucionat el problema de les furgonetes de repartiment».Manuel Salinas és un dels usuaris de les places de pàrquings de la zona i que, des d’ahir, sap que l’accés està regulat per la pilona d’Armanyà. Salinas va dir que «la mesura va bé i no passa res per haver de marcar un número de telèfon perquè baixi la pilona». De sortida en direcció al carrer Unió no cal fer aquesta operació, ja que un lector de matrícules facilita que la pilona s’introdueixi en el subsòl. Salina va apuntar que «aquí entrava tothom amb el cotxe i, com estem sotmesos a normes, és inevitable que posin una pilona, ja que aquesta és una zona per a vianants». També va consultar a l’operari José María Monravá, qui va comentar a aquesta redacció que «el meu pare té una plaça de pàrquing i he vingut a informar-me». «Em sembla perfecte la pilona», va dir.