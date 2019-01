Els treballadors d'Endesa a Tarragona es mobilitzen «per un conveni digne»

Més d'un centenar d'empleats s'han concentrat davant de les oficines de l'N-340 a Bonavista

Actualitzada 15/01/2019 a les 12:55

Personal i jubilats d'Endesa perdran el preu preferencial de la factura elèctrica Els treballadors d'Endesa tallaran per espai d'una hora l'N-340, a Bonavista, els dies 15, 22 i 29 de gener, en protesta per la postura adoptada per l'empresa en la negociació del conveni, segons va informar ahir Juan Andrés Rico, d'UGT, qui va dir que la protesta també compta am...

Més d'un centenar de treballadors d'Endesa a Tarragona han fet una aturada en els seus llocs de treball, el matí d'aquest dimarts, per demanar «un conveni digne». Els empleats s'han concentrat d'11.30h a 12 davant les oficines que la companyia té a la N-340 a Bonavista. Aquesta mobilització s'emmarca en les aturades que es duen a terme en els centres de treballs d'Endesa de tot l'Estat, iniciades al desembre, i es repetiran els propers 22 i 29 d'aquest mes si segueix el conflicte.La direcció d'Endesa va presentar una denúncia pel IV Conveni Col·lectiu Marc d'Endesa el juny de 2017. A la Comissió Negociadora creada per a la negociació del V Conveni, la direcció va plantejar una proposta que tenia com a únic objectiu reduir drets laborals, econòmics i socials dels treballadors que conformen la plantilla d'Endesa. Un dels aspectes que més preocupa als empleats es que l’empresa vol liquidar els preus preferencials de la tarifa elèctrica que aplica tant a treballadors com a jubilats. El bloqueig de la negociació ha motivat les mobilitzacions.Les seccions sindicals d’UGT FICA, CCOO i SIE denuncien que aquest bloqueig deixa els treballadors sense conveni i amb les seves condicions laborals contractualitzades.