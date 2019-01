El projecte de Pressupostos de l'Estat preveu 60 milions menys per Tarragona

Les partides suposen una caiguda del 22% de les inversions previstes per l’any 2018 i la descontaminació del pantà de Flix és la inversió més elevada

Actualitzada 14/01/2019 a les 21:17

Xarxes ferroviària i viaria

Inversió en l’aeroport

El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) presentat ahir pel govern espanyol del PSOE preveu destinar al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre poc més de 212 milions d’euros, xifra que significa una caiguda de prop d’un 22% en relació a les inversions que es van aprovar en els comptes corresponents a l’exercici del 2018. Pel que fa a la ciutat de Tarragona, destaca una partida d’1,8 milions d’euros per a la climatització del Museu Nacional Arqueològic –la seu de la plaça del Rei–. Els comptes inclouen 200.000 euros menys que l’any anterior, en aquest darrer concepte, i projecta aportar-hi 2,7 milions el 2020. D’aquesta manera, assolirà els més de 4,5 milions del conjunt del projecte. A més, aportarà mig milió d’euros per a actuacions diverses al Museu i la Necròpolis Paleocristianes de Tarragona i avança una partida igual per al 2020.Totes les partides estan pendents que els Pressupostos presentats pel govern de Pedro Sánchez siguin aprovats, cosa que, ara per ara, està lluny de ser una realitat, ja que el PSOE no ha aconseguit el suport dels partits independentistes catalans.Per altra banda, el Port de Tarragona, amb 24,7 milions, és l’entitat pública estatal de la demarcació amb una major dotació pressupostària. Al recinte portuari s’urbanitzarà el moll de la Química i es faran actuacions per millorar l’accessibilitat ferroviària. Aquestes actuacions sumen 4,28 milions d’euros. A més a més, s’invertiran 2,2 milions en millores de seguretat. Hi ha una partida de 10,74 milions d’euros per a actuacions diverses i 3,9 milions més per a obres genèriques i actuacions menors.Dels 212 milions que el projecte de Pressupostos destina a la província, la partida més important va destinada a la finalització del procés de descontaminació química de l’embassament de Flix que és, novament, l’actuació que s’emporta la xifra més important. La previsió és invertir 31,25 milions d’euros, que hauran de servir per reprendre la descontaminació. També s’inclouen 6,1 milions d’euros per al sistema d’emmagatzemament temporal de residus atòmics de la central nuclear d’Ascó.Per la seva banda, el capítol ferroviari queda enguany força reduït, després d’haver concentrat el gruix de les inversions estatals durant els últims anys. Així, Adif té previst invertir 9,93 milions d’euros en la posada en marxa de la nova variant Vandellòs-Tarragona, a més de 13,69 milions en la línia Vandellòs-València. Addicionalment, el Ministeri de Foment ha previst una partida de 300.000 euros per a la recuperació línia Reus-Roda.Pel que fa a actuacions a la xarxa viària de titularitat estatal, es concentren principalment en el tram ebrenc de l’N-340 i la construcció de les anunciades rotondes per garantir la seguretat en un dels punts negres de les carreteres de l’Estat. Així, Foment destina 2 milions d’euros a la supressió de girs a l’esquerra en quatre interseccions als trams d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. A més, preveu 100.000 euros per a les glorietes d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. Foment també destinarà 100.000 euros més a la construcció de tres rotondes i la millora de tres enllaços en interseccions a Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, l’Ampolla, l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. La millora de l’enllaç d’Amposta de la mateixa N-340, anunciada fa mesos, té una partida de 388.460 euros.Pel que fa a la xarxa viaria del Camp de Tarragona, la connexió de l’A-27 i l’AP-2 a Montblanc només s’enduu 100.000 euros, la mateixa xifra prevista per al tram de l’A-7 entre la Móra i la Pobla de Montornès, unes quantitats que són molt poc significatives. L’administració estatal, per últim, preveu construir glorietes i passarel·les de vianants en el tram de l’N-340 entre Torredembarra i Calafell.Pel que fa a l’aeroport de Reus, el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat contemplen destinar 5,81 milions d’euros, dels quals 4,48 milions són per a la nova terminal d’embarcament i l’adaptació de l’edifici terminal. Igualment, 1,2 milions d’euros s’han pressupostat per a la seguretat i manteniment de les instal·lacions de l’aeroport.La major part de les inversions del Ministeri per a la Transició Ecològica es concentren en regadius i actuacions a la conca de l’Ebre, compartides amb la demarcació de Lleida, i actuacions per al control de la regressió de la línia de costa, amb 230.000; la protecció i recuperació de sistemes litorals, 300.000; o les dotacions per a l’accés i ús públic de la costa, amb 100.000. Cal dir que Catalunya, en el seu conjunt, veurà augmentats en 701 milions les inversions de l’Estat. Aquest augment contrasta amb la disminució del 22% a Tarragona.