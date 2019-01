El Pretori acull l'exposició 'Mauthausen. L'Univers de l'horror'

Es podrà visitar fins al 10 de febrer

Actualitzada 15/01/2019 a les 19:41

La conferència La deportació republicana. Amical de Mauthausen i la lluita contra el feixisme avui d'Enric Garriga a la Torre del Pretori inaugurarà dimecres, a les 19 hores, l'exposició Mauthausen. L’univers de l’horror.Enric Garriga és fill del deportat Marcel·lí Garriga, president de l’Amical de Mauthausen i altres camps, vicepresident del Comitè Internacional del Camp de Buchenwald i coordinador de la Xarxa Mai Més.L'exposició, que estarà disponible fins al 10 de febrer, té la finalitat de mostrar l’horror més gran concebut al segle XX, els camps de concentració nazis, per tal provocar la reflexió necessària sobre la responsabilitat del passat i també per oposar-se a qualsevol repetició en el present o en el futur. La majoria de les fotografies del camp de Mauthausen van ser obtingudes pels deportats Antonio García i Francesc Boix, que van robar-les dels laboratoris fotogràfics del camp i van deixar-les, a través dels nois del camp que treballaven en una pedrera, a cura de la senyora Anna Poitner del poble de Mauthausen. Antics deportats republicans van ser depositaris d’aquest fons fins que la legalització de l’Amical d’Espanya l’any 1978 va permetre l’acollida de les fotografies a Barcelona.L’exposició forma part dels actes organitzats per commemorar els 80 anys de la fi de la guerra civil a Tarragona que coordina el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament.