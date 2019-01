«El dubte forma part de la presa de decisions, cal donar espai per a la reflexió»

CaixaForum Tarragona oferirà els dies 16 i 17 de gener el Taller d’orientació educativa ‘La Tria’, adreçat a alumnat, famílies i professorat

Actualitzada 14/01/2019 a les 19:58

—El Taller La Tria pretén trobar respostes compartint incerteses, i insistir en la idea que la tria d’uns estudis no determina una trajectòria professional i personal. Està adreçat a joves de primer i segon de Batxillerat, però tot el que es treballarà és transferible a la resta de decisions que hauran de prendre al llarg de la seva vida. Aquest taller forma part d’un projecte més ampli, el Projecte Futur Variable, que incorpora xerrades en les que diferents personatges comparteixen la seva trajectòria professional i personal amb els joves assistents.—Prendre una decisió no és una tasca senzilla però, en general, ens agrada escollir, perquè per a la persona és l’expressió i el sentir que exerceix la seva llibertat. Per aprendre a prendre decisions cal practicar i trobar el mètode que permeti entendre quins són els aspectes que intervenen en la tria que s’ha de fer, i de quina manera treballar-los. I no només en les tries referents a la trajectòria professional, sinó en totes les que es donen al llarg de l’experiència vital.—És important fomentar un bon exercici d’autoconeixement que permeti identificar els aspectes que defineixen a la persona, comsón la personalitat, les habilitats i les competències, els valors i les preferències o interessos. També és imprescindible explorar amb deteniment l’oferta formativa. I finalment, descobrir el món de les professions i investigar els diferents sectors econòmics que existeixen, així com les ocupacions que se’n deriven.—Els dubtes formen part de la nostra quotidianitat, hi són en tots els àmbits de la nostra vida. Tot i això, n’hi ha que són més senzills de donar-hi resposta i altres més complexos. És important entendre que el dubte forma part del procés de presa de decisions i que cal donar espai i temps a la reflexió.—Existeixen diferents factors que poden incidir en la tria d’uns estudis i una professió, i que poden decantar aquesta decisió. D’entrada, els condicionants familiars, com les professions de la família o les seves expectatives. També els condicionants psicològics o personals, com el gènere, que és un dels que té més força. Els condicionants socials, que inclouen les modes, les creences i les idees preconcebudes; els econòmics, com la situació econòmica familiar o personal, l’accés a les beques o ajuts... I, finalment, els educatius, com ara el rendiment acadèmic, les notes o els hàbits d’estudi.—Escollir és un acte de llibertat i, per tant, en general agrada, però també implica que s’abandona l’altre o les altres opcions disponibles, almenys d’immediat. Podem dir, doncs, que l’acte de triar implica l’assumpció de la responsabilitat envers aquella tria, el compromís amb aquella elecció que depèn d’un mateix.—El projecte de vida i professional és un projecte viu, obert, que es va construint al llarg de la vida. La dificultat d’escollir ve donada sovint per la manca d’acompanyament i per la dificultat d’anticipar aquest acompanyament des de les edats primerenques. Si l’orientació s’introdueix en l’etapa infantil i primària, l’infant farà un procés tranquil de maduració en tots aquells aspectes clau per triar i construir progressivament el seu projecte de vida i professional. No es poden triar els estudis que es faran durant dos, tres o quatre anys, quinze dies abans que s’obrin les preinscripcions, o en funció de la nota mitja que s’aconsegueixi al final de curs.—Als tallers es posen de manifest situacions que l’alumnat ha comentat durant la seva sessió, per tal que les famílies i el professorat puguin conèixer la informació. Es fomenta el treball en equip i la col·laboració a partir de dinàmiques en grups que ajudin a donar resposta als possibles dubtes i incerteses que tinguin les famílies i el professorat.