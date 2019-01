Denuncia l'exparella per maltractaments i admet que és mentida en una nota de veu

La fiscalia porta la suposada víctima al jutjat per una presumpta denúncia falsa

Actualitzada 15/01/2019 a les 17:56

La fiscalia ha portat al jutjat el cas d’una dona que va denunciar l’exparella per maltractaments i, al cap d’uns mesos, va enviar una nota de veu a l’home on admetia que s’ho havia inventat tot. Segons la versió que va donar als Mossos d’Esquadra i va ratificar en seu judicial, el 14 de maig del 2018 va discutir amb l’acusat i, aquest, la va colpejar a l’espatlla esquerra i la va empènyer, ocasionant-li lesions. El 6 de desembre passat, però, la dona va enviar un missatge de veu a l’exparella on reconeixia que mentia, que ell mai no l’havia pegat i que no li importava que mostrés l’àudio.El dia del judici l’advocat de la defensa va aportar el document i la transcripció en la fase de les qüestions prèvies.Davant d’això i la falta d’indicis, la fiscal del Vendrell va retirar l’acusació. El ministeri públic, a més, deduirà testimoni contra la dona per un presumpte delicte de denúncia falsa.La vista es va fer fa uns dies al jutjat penal número 5 de Tarragona.