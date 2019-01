Arran recorda amb torxes el 80è aniversari del final de la guerra

La marxa ha arribat fins a l’Oliva, espai d’afusellaments

L’organització juvenil de l’Esquerra Independentista, Arran, ha convocat avui al vespre una marxa de torxes amb el lema «80 anys després, Tarragona combat el feixisme». A dos quarts de vuit unes trenta persones han sortit de la plaça del Rei –antiga presó de Pilats–, cadascuna amb una torxa encesa, i han recorregut diversos carrers de la Part Alta fins sortir pel portal del Roser. Allà, han enfilat el centre de la ciutat fins a arribar a la muntanyeta de l’Oliva, un espai emblemàtic per ser el principal escenari d’afusellaments durant la guerra i a posteriori, un cop ja instaurat el nou règim.Aquest ha estat el darrer acte d’Arran de cara al 80è aniversari de l’efemèride, després que el 10 de gener fessin un passi del documental Llavors de llibertat i avui mateix, abans de la marxa de torxes, organitzessin un debat sobre com organitzar-se contra el feixisme a cada barri i a cada ciutat, amb les intervencions de la Plataforma Antifeixista de Tarragona i la Unitat contra el Feixisme i el Racisme.D’altra banda, els actes institucionals per recordar els fets bèl·lics es van iniciar també ahir amb la presentació d’un documental de TAC12. Els actes, que també compten amb exposicions, es complementen amb cinc visites guiades als diferents espais de la guerra civil, la repressió franquista i l’urbanisme de postguerra, onze conferències, tres cursos i tallers, quatre presentacions de publicacions i dues projeccions de pel·lícules. Tot plegat es pot consultar al web de l’Arxiu Municipal.