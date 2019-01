Un vestit de núvia rosa de 1.790 euros, l'elecció d'una tarragonina a '¡Sí, quiero este vestido!'

Aina Gombau va trobar a través del programa televisiu conduït per Boris Izaguirre «un vestit de princesa» pel dia del seu enllaç

Actualitzada 14/01/2019 a les 15:39

La tarragonina Aina Gombau ha estat una de les núvies protagonistes del programa ‘¡Sí, quiero este vestido! Emès la nit d’ahir diumenge al canal DKISS. La jove va acudir a aquest programa conduït per Boris Izaguirre per trobar el vestit dels seus somnis, i el va trobar. Es tracta d’un vestit de la firma Aire, de color rosa i amb un preu de 1.790 euros.Gombau es casarà el proper 2020 amb la seva parella, l’Abel, a qui va conèixer una nit de cap d’any i amb qui porta 10 anys de relació. Per trobar el vestit pel seu gran dia va acudir al programa ‘Sí, quiero este vestido!’ acompanyada de la seva mare Montse, la seva germana Núria i la seva amiga Raquel. També va comptar amb els consells de dues assessores i Boris Izaguirre, mestre de cerimònies del programa.Després de provar-se tres vestits diferents, l’Aina va decidir que el seu vestit ideal era el primer que s’havia provat. Es tracta d’un disseny de la marca Aire, en concret el model Bayard, amb un preu de 1.790 euros de color rosa i que ella descriu «de princesa», tal com volia que fos. Podeu veure el pas de la tarragonina pel programa en aquest enllaç.