Roba Estesa oferirà a Tarragona un concert solidari feminista

L'acte tindrà lloc el proper 8 de febrer a les 21 hores

Actualitzada 14/01/2019 a les 14:52

El grup de música Roba Estesa actuarà el proper 8 de febrer al Teatre de Tarragona en un concert solidari «amb les lluites feministes». L'acte organitzat pel grup Tornavís Teatre comptarà també amb l'actuació de Pasquines.L'esdeveniment servirà per celebrar els 10 anys que fa que el Tornavís Teatre va pujar als escenaris. El grup aposta per una actuació completament de dones davant «la situació actual amb l’auge de posicionaments polítics masclistes» per donar «una resposta feminista clara i unànime».El concert servirà per recaptar fons que facin front a les diferents causes repressives vigents actualment que es deriven de la lluita feminista.Les entrades ja esta a la venda per 10 euros o 8 euros en el cas de menors de 25 anys o majors de 65 anys. Aquestes es poden adquirir a www.tarracoticket.cat