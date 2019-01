Les propostes fetes als Participatius no arriben als mínims exigibles

La idea més ‘votada’ ha rebut 97 suports, dels 3.196 que necessita per superar el tall, però l’Ajuntament l’acceptarà

Propostes amb més suports

La primera fase dels Pressupostos Participatius de Tarragona finalitza avui sense que cap de les propostes hagi arribat als mínims exigibles. Aquesta primera fase s’ha destinat a la presentació de propostes i la donació de suports per parts dels ciutadans. El mínim de suports per passar a la següent ronda és de 3.196, corresponents al 3% de la població empadronada a Tarragona major de 18 anys, però la proposta més votada fins ahir al migdia tenia 97 suports, concretament, la que demana una reforma integral de la plaça dels Infants.Davant la baixa participació ciutadana i que els suports rebuts per les propostes presentades hagin quedat molt lluny dels 3.196 exigits per passar a la segona fase, en la qual es farà una tria de les propostes més significatives, l’Ajuntament ha decidit acceptar les que hagin rebut més suports, independentment del nombre i del percentatge que suposi respecte al 3% de la població censada de més de 18 anys.Una font de l’Ajuntament ha informat a aquesta redacció que, «per tractar-se del primer any en què es convoquen els Pressupostos Participatius, seran admeses les propostes més votades tot i no arribar al tres per cent: no es tindrà en compte el percentatge de suports rebuts». Algunes de les propostes seran directament descartades «perquè el seu contingut no implica a l’Ajuntament sinó a altres administracions», va afegir. Aquest seria el cas d’iniciatives que impliquessin a carreteres de l’Estat, va posar com a exemple.La font municipal consultada va remarcar que «s’agafaran les propostes més votades encara que no superin el tres per cent» que, a partir de demà, dimarts, seran incloses en la segona fase, consistent en la discussió i debat de les propostes. El mes de març es procedirà a les votacions per escollir aquelles propostes que es transformaran en projecte. Els Pressupostos Participatius estan dotats amb 200.000 euros.Les propostes que han rebut més suports són la que demana la reurbanització de la plaça dels Infants, amb 97; l’adaptació de les dutxes de les platges a persones amb mobilitat reduïda, amb 67; i la transformació dels espais i el material de les llars d’infants municipals, amb 63. A aquestes propostes les segueixen, a molta distància, la d’arranjar el clavegueram de la Part Baixa, amb 49 suports; i la millora integral del Barri del Port, amb 27. En la majoria dels casos, els suports són baixíssims.La persona que ha proposat la millora de la plaça dels Infants argumenta que «ens agradaria que aquesta plaça fos un lloc de trobada estimulant, i no el lloc trist i depriment que és ara». «Sovint penso quina idea els quedarà als meus fills quan siguin grans i recordin que jugaven en una plaça lletja i plena de rates, tot i viure en un país europeu», afegeix, per remarcar que «proposo treure la sorra, posar-hi grans arbres que facin ombra, posar-hi més bancs, posar-hi tanques (que els més petits no vagin cap als cotxes) i que els nens hi puguin córrer tranquil·lament».Per la seva banda, la promotora de la implantació de dutxes adaptades a les platges tarragonines és mare «d’un nen que té mobilitat reduïda i discapacitat psíquica». Aquesta persona defensa que, «amb una petita modificació, se’ns pot fer la vida una mica més fàcil a tots els usuaris i, amb més raó, a les persones amb mobilitat reduïda que van a la platja».Pel que fa a la proposta de millores de les llars infantils municipals, qui la defensa diu que s’ha de donar «molta importància al mobiliari, als seus materials i a la seva disposició, aconseguint, d’aquesta manera, ambients més familiars, quotidians, confortables i acollidors». «L’espai, la seva organització i els materials que en ell s’hi troben, tenen un paper fonamental en el desenvolupament dels infants», afegeix aquesta persona.