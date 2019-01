L'autobús de Ciutadans amb el lema 'Elecciones ya' fa parada a Tarragona

Rubén Viñuales diu que té «tota la confiança» del partit per liderar la llista de la formació taronja en les municipals del pròxim 26 de maig

Actualitzada 13/01/2019 a les 19:39

L’autobús de Ciutadans va fer parada ahir al migdia a Tarragona. En el seu exterior mostra frases com Stop Sánchez, Elecciones ya i Indultos no, i les imatges de Carles Puigdemont i Oriol Junquera. L’autobús va visitar al matí la localitat penedesenca de Calafell. Els integrants del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona, encapçalat per Rubén Viñuales, i diputats al Parlament de Catalunya com Francisco Domínguez i Maialen Fernández, van aturar-se a la Via Augusta, davant dels Jardins de la Reconciliació i els de l’Amfiteatre, abans que l’autobús es dirigís a altres punts del centre de la ciutat i visités els barris de Ponent.En clau electoral, Viñuales va manifestar que «el partit m’ha fet confiança i lluitaré per ser l’alcalde de Tarragona» en les eleccions municipals del 26 de maig. Les diverses candidatures de Ciutadans a les comarques tarragonines «es faran a finals d’aquest mes de gener o a inicis de febrer», va subratllar Viñuales.En l’àmbit de la política estatal, i a pocs metres de distància de l’autobús amb les frases contràries al president del govern i les imatges de Puigdemont i Junqueras, Viñuales va lamentar que el passat dissabte, a Barcelona, «Pedro Sánchez va venir a negociar uns pressupostos de privilegis d’aquells que van donar un cop a la democràcia sense pensar en el bé comú i deixant de banda a la resta dels ciutadans i, per això avui està aquí l’autobús». «Sánchez vol estar uns mesos més en el govern i no dubta a negociar els pressupostos» amb partits independentistes, cosa que «és una vergonya pels constitucionalistes». «Demanem a Sánchez que convoqui eleccions ja», va afegir el portaveu municipal de Ciutadans, al·ludint a una de les frases pintades a l’autobús dels taronja.Pedro Sánchez va avisar el passat dissabte els líders del PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament, que «esperin asseguts» perquè no té la intenció d’avançar les eleccions, sinó d’esgotar la legislatura fins al 2020. En aquest context, Viñuales va comentar que aquestes paraules del president del govern de l’Estat «demostren que Sánchez només pensa en ell» i que està disposat «a fer pactes amb aquells que volen trencar Espanya».Sense dir-ho explícitament, Viñuales va demanar el vot d’aquells «socialistes de centre que se senten aïllats». Aquest sector «pot votar a Ciutadans», va subratllar el polític tarragoní i líder d’aquesta formació a la ciutat de Tarragona.Per altra banda, i en relació als Pressupostos Generals de l’Estat, Viñuales va dir que «Pedro Sánchez parla d’una pujada massiva d’impostos que afecta la majoria de gent i els autònoms, des del moment en què s’augmenta l’impost al dièsel». Davant la situació política que s’ha produït a Andalusia, Sánchez va reivindicar el dissabte els pressupostos de l’Estat que ha pactat amb Podem i les seves confluències, a més de demanar a les forces polítiques, incloses les independentistes, que hi donin el seu vot favorable. «Permetran que Catalunya i tota Espanya avancin en la modernització de l’economia i en la reconstrucció de l’estat del benestar», va dir el president del govern de l’Estat.