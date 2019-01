Els treballadors d'Endesa es concentraran demà davant les oficines de l'N-340 a Bonavista

L'aturada tindrà lloc de 11.30 a 12 del matí

Actualitzada 14/01/2019 a les 18:31

Personal i jubilats d'Endesa perdran el preu preferencial de la factura elèctrica Els treballadors d'Endesa tallaran per espai d'una hora l'N-340, a Bonavista, els dies 15, 22 i 29 de gener, en protesta per la postura adoptada per l'empresa en la negociació del conveni, segons va informar ahir Juan Andrés Rico, d'UGT, qui va dir que la protesta també compta am...

La plantilla d’Endesa continua demà amb el calendari de mobilitzacions que va iniciar el mes de desembre amb aturades als centres de treball de tot l’Estat. Els treballadors de Catalunya faran aturades d’11.30 a 12 hores davant de tots els centres de treball, protestes que es repetiran els dies 22 i 29 de gener de 2019. A Tarragona, la plantilla es concentrarà davant les oficines que té a l'N-340 a Bonavista.El passat mes de juny de 2017, la direcció d'Endesa va presentar una denúncia pel IV Conveni Col·lectiu Marc d'Endesa. A la Comissió Negociadora creada per a la negociació del V Conveni, la direcció va plantejar una proposta que tenia com a únic objectiu reduir drets laborals, econòmics i socials dels treballadors que conformen la plantilla d'Endesa. El bloqueig de la negociació ha portat a que els treballadors de la companyia surtin al carrer per protestar.Les seccions sindical d’UGT FICA, CCOO i SIE denuncien que aquest bloqueig deixa els treballadors sense conveni i amb les seves condicions laborals contractualitzades. A les comarques de Tarragona, Endesa té prop de 120 treballadors (9.000 a l’Estat).