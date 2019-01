Arrenca una nova edició de la Casa d'Oficis amb 29 places

El programa està adreçat a joves d'entre 16 i 24 anys en situació d'atur

L'Ajuntament de Tarragona impulsa aquest gener una nova edició de la Casa d'Oficis, un programa de formació i treball adreçat a joves d'entre 16 i 24 anys que actualment es troben en situació d'atur.El programa té una durada d’un any i està distribuït en dues fases de sis mesos cadascuna. A la primera fase es dona prioritat a la formació en l’ofici i en aspectes complementaris, mentre que a la segona es prioritza l'experienciació laboral en diversos equipaments municipals. Els participants en aquest programa reben una beca durant la primera fase, mentre que durant la segona són donats d’alta amb contracte de formació com a treballadors de l’Ajuntament.La nova edició copmta amb 29 places, distribuïdes en tres especialitats formatives: atenció a sociosanitària a persones dependents, reparació i manteniment d'habitatges, i dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil.Les persones interessades a optar a aquest programa han de tenir entre 16 i 24 anys, han d’estar inscrites a l'atur com a demandants d'ocupació en el moment de la sol·licitud i han de viure a la Part Alta o Campclar (o àrees d'influència).Les persones interessades poden inscriure's a través d'internet o bé sol·licitar informació a les instal·lacions de Tarragona Impulsa.Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, projecte treball als barris.